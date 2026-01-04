La Junta de Andalucía invierte más de 1,6 millones en equipamiento y tecnología en centros educativos cordobeses en 2025

Imagen de ordenador. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha distribuido en el año 2025 equipamiento a los centros educativos de Córdoba por un valor total superior a los 1,6 millones de euros. A nivel regional, la cifra supera los 72 millones, hecho que supone la mayor inversión anual en este concepto en los últimos siete años. Desde 2019, el valor del mobiliario, el equipamiento tecnológico y demás artículos facilitados a los centros para su funcionamiento asciende a 242 millones de euros.

Según ha informado el Gobierno andaluz en una nota, dentro de la inversión realizada en centros andaluces en 2025 destacan los 68,7 millones de euros destinados a equipamiento tecnológico, principalmente a la adquisición, entrega e instalación de dispositivos portátiles y aulas digitales interactivas en el marco del Programa de Cooperación Territorial para la Digitalización del Ecosistema Educativo #EcoDigEdu, que cuenta con financiación de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation UE y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

En desarrollo de este programa, la Consejería ha finalizado el pasado febrero la entrega de 91.233 ordenadores portátiles y 'tablets' entre 1.400 centros educativos de Andalucía, y desde el mes de abril está distribuyendo e instalando paneles digitales y diversos complementos para la creación y dotación de aulas digitales. Una vez se complete la distribución serán más de 59.400 las aulas digitales creadas o actualizadas. Desde el año 2019, la inversión en equipamiento tecnológico para los centros educativos supera los 170 millones de euros.

En lo que se refiere a mobiliario, la inversión realizada en 2025 ha sido de más de 2,2 millones de euros, y en los últimos siete años se han distribuido pupitres, sillas, armarios y demás artículos de esta tipología por un importe de 20 millones de euros. A nivel provincial, la partida en este apartado en 2025 asciende a 104.865 euros, más de 1,2 millones desde el 2019.

Por otro lado, destaca también la inversión destinada a la adquisición de material para el alumnado con necesidades educativas especiales, como las ayudas técnicas --pupitres, ordenadores y material específico-- y el didáctico específico para las aulas de apoyo, con una inversión regional de 700.796 euros en 2025 y de más de siete millones de euros desde 2019.

Además, en el año 2025, la Junta ha destinado en toda la comunidad más de 360.000 euros a la adquisición y entrega de equipamiento para Ciclos Formativos, y la inversión en este concepto desde el año 2019 asciende a más de 35 millones de euros.