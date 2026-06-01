Archivo - Andalucía oferta para el próximo curso 2026/2027 un total de 1.373.541 plazas sostenidas con fondos públicos. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía no ha concedido para el próximo curso 2026/2027 ningún nuevo concierto de Bachillerato. Se han solicitado 62 nuevos conciertos y la Junta los ha denegado todos, así como no ha renovado el concierto de la unidad de primero de Bachillerato en Humanidades y Ciencias Sociales en el centro Yucatal de Posadas (Córdoba). Esto implica que el próximo curso será el segundo consecutivo en el que la Junta no autoriza a centros privados conciertos de Bachilleratos.

Así, por provincias, en Almería han sido cuatro los centros que han solicitado conciertos en Bachillerato; siete en Cádiz; diez en Córdoba; once en Granada; dos en Huelva; tres en Jaén; seis en Málaga y 19 en Sevilla --la provincia andaluza en la que más conciertos se han reclamado--. Desde la Consejería explican a Europa Press que el no autorizar nuevos conciertos en Bachillerato obedece a que "las necesidades del sistema en estos momentos ponen el foco sobre todo en la Educación Especial (aulas específicas y aulas de Apoyo a la Integración) y también en la Formación Profesional, que es donde se están concertando nuevas unidades".

Para el próximo curso, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha ofertado un total de 1.373.541 plazas en todos los ciclos sostenidas con fondos públicos, de las cuales el 80,94% corresponden a centros públicos y el 19,06% a centros concertados. Asimismo, el sistema educativo andaluz contará en el curso 2026/27 con al menos 152 aulas nuevas del segundo ciclo de Infantil como consecuencia de la bajada de la ratio a 22 alumnos por clase en las aulas de tres años y como establece la normativa de escolarización. Esa cifra de 152 nuevas aulas se ampliará, con toda probabilidad, conforme a la demanda de escolarización, ha aclarado la Junta en una nota de prensa.

De esta manera, en Andalucía se fija por normativa una ratio máxima en Educación Infantil inferior a la establecida con carácter general por el Gobierno central en la ley orgánica. Una medida que forma parte de los acuerdos firmados con las principales organizaciones sindicales y las patronales del sector y que, por tanto, beneficia tanto a la enseñanza pública como a la concertada.

Así, a partir del próximo curso y de forma progresiva en Infantil y Primaria, las aulas andaluzas tendrán un máximo de 22 escolares en vez de 25, comenzando el proceso con el primer curso del segundo ciclo de Infantil y así sucesivamente. Esta medida de calado permitirá tener más tiempo para cada alumno, mayor capacidad para detectar las dificultades de aprendizaje y una mejor atención al alumnado con necesidades educativas especiales.

Respecto a los servicios complementarios, el servicio de aula matinal se ofrecerá en 22 centros más respecto a este curso, hasta un total de 1.661 centros; 7 centros más están autorizados para ofertar el servicio de comedor escolar, para un total de 2.056 centros; y otros 5 colegios podrán tener actividades extraescolares, que ya estarán en 1.682 centros andaluces. Desde el curso 2019-20 se han incrementado en 202 los centros con aula matinal, en 117 los que disponen de comedor escolar y en 25 con actividades extraescolares. En el curso actual, el 96,62% de las familias han obtenido plaza en el centro elegido como primera opción, mientras que el 99,39% ha logrado el puesto escolar en alguno de los centros preferidos.