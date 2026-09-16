La Junta de Andalucía oferta casi 200.000 plazas de Formación Profesional para el curso 2026-2027

Archivo - Imagen de formación práctica de alumnado de FP. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del procedimiento de escolarización en la Formación Profesional para el curso escolar 2026-2027 en Andalucía, vertebrado en un distrito único que permite asignar las plazas de forma centralizada, atendiendo a las prioridades que los propios solicitantes establecen. En este curso, la Junta de Andalucía ha ofertado un total de 198.722 plazas de nuevo ingreso de formación profesional pública, de las cuales 30.275 son de nueva creación.

Según ha recogido el Gobierno andaluz en una nota, este incremento consolida la apuesta del Gobierno andaluz por estas enseñanzas, que ha permitido la creación en los últimos ocho años de 77.827 nuevas plazas, lo que supone un crecimiento del 64,38% respecto a 2018.

Del total de las nuevas plazas ofertadas, 28.265 corresponden a la modalidad virtual (FP a distancia), en la que se han incorporado siete ciclos formativos nuevos. De esta manera, se refuerza una modalidad que permite flexibilizar los itinerarios formativos, facilitar la recualificación, mejorar la accesibilidad en todo el territorio y favorecer el acceso a personas trabajadoras o con necesidades de conciliación. La ampliación de estos puestos escolares se produce en ciclos formativos de las familias profesionales de Administración y Gestión; Comercio y Marketing; Hostelería y Turismo; Informática y Comunicaciones; y Servicios Socioculturales y a la Comunidad, con alta empleabilidad.

Junto a la modalidad virtual, se han ofertado 2.010 nuevas plazas de nuevo ingreso en oferta completa presencial, que se han repartido entre 77 nuevos ciclos formativos y 16 nuevos cursos de especialización. Una oferta más amplia y conectada con el mercado laboral. Además, se implanta por primera vez en Andalucía el grado superior en Mantenimiento aeromecánico de aviones con motor de turbina y cinco cursos de especialización, incluidos los vinculados a Inteligencia Artificial y Big Data. En total, en el curso 2026-2027 se pueden estudiar en Andalucía 3.832 ciclos formativos, cursos de especialización y cursos de acceso a FP, un 33,66% más que en 2018, con un amplio abanico de titulaciones diferentes hasta alcanzar las 197.

El procedimiento de escolarización, tanto para la oferta modular como completa, se inició el 15 de junio de 2026 con la presentación de solicitudes para los ciclos formativos y cursos de especialización ofertados para este curso. Un proceso informático barema las solicitudes, asignando automáticamente las plazas. En el caso de la oferta completa, se trata de un procedimiento con dos adjudicaciones para los grados básicos, medios y superiores.

Tras cada adjudicación se abre un periodo de matriculación. Finalizada la segunda adjudicación, todo el procedimiento de oferta completa se rige en exclusiva con listas de espera desde septiembre hasta el 15 de noviembre, con asignaciones de plazas semanalmente. En cambio, en la oferta modular se realiza una única adjudicación en el mes de julio.

Una vez finalizado el procedimiento ordinario de admisión, la Consejería de Educación abre un periodo de solicitud (semanalmente desde el 11 de septiembre hasta el 15 de noviembre) para cubrir las plazas vacantes, que corresponden a ciclos formativos en oferta completa que cuentan con puestos escolares disponibles y no presentan lista de espera. Hasta el momento se han adjudicado más de 10.000 plazas a alumnado en lista de espera, incluyendo a aquellos que teniendo ya su plaza han mejorado en su orden de prioridad. Además, 3.782 estudiantes que no habían solicitado plaza en el procedimiento ordinario también han obtenido un puesto vacante tras presentar solicitud ahora para estas enseñanzas.