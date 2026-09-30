La Junta de Andalucía pone en marcha un aula móvil Steam para difundir la robótica y la programación. - ESTHER LOBATO/EUROPA PRESS

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha puesto en marcha un aula móvil Steam que recorrerá Andalucía para difundir la robótica, la programación y el pensamiento computacional entre el alumnado. Esta iniciativa, denominada CTRL+ALT+Futuro, ha sido presentada por la titular de Educación, María del Carmen Castillo, junto al consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, en el colegio público Marie Curie en Sevilla.

En declaraciones a los periodistas, Castillo ha explicado que esta novedosa iniciativa consiste en un autobús adaptado para uso didáctico que contiene espacios para practicar la robótica y aprender programación. En su interior contará con recursos audiovisuales e interactivos, así como el equipamiento tecnológico que proporciona el propio programa a los centros y una zona destinada al desarrollo de talleres. Además, los participantes podrán interactuar con Codex, el asistente virtual de Código Escuela 4.0, disponible para responder cualquier duda sobre el programa.

El aula itinerante visitará 22 centros educativos y seis Centros del Profesorado (CEP), a lo largo de las ocho provincias. En este sentido, la consejera ha informado de que se ha priorizado la visita a centros educativos que se encuentran en zonas rurales, de transformación social (ZTS) y en localidades donde el alumnado puede ser "más susceptible" de encontrarse en situación de brecha digital.

De esta manera, "la Consejería refuerza así su apuesta de llevar el programa a todos los rincones de Andalucía y garantizar que todo el alumnado tenga acceso a la mejor educación posible", ha afirmado. Asimismo, Castillo ha asegurado que "la inclusión de Centros del Profesorado no es casual, sino que responde al compromiso de la Consejería en ofrecer formación Steam de alta calidad a los docentes implicados en la aplicación del Programa Código Escuela 4.0 en Andalucía durante el presente curso escolar 2026-2027".

Además, la ruta contempla una parada en SIMO Educación (Ifema, Madrid), del 11 al 13 de noviembre, "una feria de referencia del sector educativo a nivel nacional que permitirá poner en valor el programa más allá de Andalucía", ha indicado. Asimismo, el recorrido se prolongará hasta el próximo 25 de noviembre en Málaga.

Por su parte, el consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, ha destacado que iniciativas como ésta permiten "acercar la tecnología a los más jóvenes de una forma natural, útil y comprensible", y ha defendido que Andalucía debe preparar desde las aulas a las nuevas generaciones para desenvolverse en un entorno en el que la inteligencia artificial, la programación y la robótica van a formar parte de prácticamente todos los ámbitos de su vida personal y profesional.

Igualmente, Nieto ha señalado que "la tecnología solo tiene sentido si sirve para mejorar la vida de las personas" y ha subrayado la importancia de que la transformación digital de Andalucía avance de forma transversal, implicando a distintas áreas de la Administración. "Nuestro objetivo es que la innovación llegue a todos, y que nadie se quede atrás en esta transformación", ha afirmado.

No obstante, las sesiones se adaptarán al perfil de los participantes y a cada etapa educativa. En Infantil se trabajarán dinámicas de orientación, secuenciación y pensamiento lógico; en Primaria, retos de robótica y programación por bloques; y en Secundaria, actividades vinculadas a dispositivos, sensores e inteligencia aumentada, con especial atención al uso profesionalizado de la inteligencia artificial en el aula.

Este formato permitirá que docentes y alumnado conozcan y experimenten de forma directa con el equipamiento tecnológico del Programa, comprobando sus posibilidades de aplicación en el aula y acercando estas tecnologías al contexto educativo en el que se integrarán progresivamente. De este modo, cada parada se plantea como una experiencia práctica vinculada al despliegue territorial de Código Escuela 4.0 y al trabajo que se desarrolla en los propios centros educativos.

DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO

Por otro lado, la consejera ha resaltado que este curso se va a destinar cerca de 40 millones de euros en continuar dotando a los centros educativos de equipamiento tecnológico. Esta medida, en el marco del programa Código Escuela 4.0 y que cuenta financiación de fondos europeos, tiene como objetivo reforzar las enseñanzas STEAM y el desarrollo de la competencia digital del alumnado.

Este despliegue durante el curso 2026-2027 llegará a más de 3.500 centros sostenidos con fondos públicos y pondrá a disposición del alumnado recursos adaptados a las distintas etapas educativas.

Todos estos nuevos recursos Steam vienen a continuar las actuaciones de dotación de Aulas Digitales Interactivas, en el marco del programa de cooperación territorial EcoDigEdu, financiado con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con una inversión superior a 172 millones de euros.

Asimismo, en Educación Infantil se incorporan materiales para desarrollar el pensamiento lógico, la orientación, la secuenciación y la resolución de problemas mediante actividades desconectadas, juegos de mesa, dispositivos de programación tangible, pequeños robots y tapetes pedagógicos. En Educación Primaria, los centros disponen de recursos orientados al trabajo por proyectos y al aprendizaje colaborativo, entre ellos robots educativos, dispositivos programables mediante bloques, placas de computación física, sensores, actuadores, kits de robótica, materiales para actividades maker y periféricos vinculados a entornos virtuales y de realidad aumentada.

En Educación Secundaria Obligatoria, el equipamiento permite abordar proyectos de mayor complejidad mediante placas programables, kits de robótica, microordenadores, sensores, actuadores, dispositivos de realidad virtual o aumentada y herramientas de fabricación y creación tecnológica.

En este sentido, la distribución de los recursos se realiza atendiendo a las características de cada nivel educativo y a las necesidades de los centros. De este modo, los materiales permiten establecer una progresión desde las primeras actividades de pensamiento computacional y programación tangible hasta la creación de proyectos tecnológicos mediante código, sensores, electrónica, robótica y fabricación digital.

En este contexto, el alumnado podrá trabajar, entre otras cuestiones, la descomposición de problemas, el reconocimiento de patrones, la abstracción, el diseño de algoritmos, la orientación espacial, la creatividad, la resolución de problemas y el pensamiento crítico. La finalidad es que estos recursos no constituyan una dotación aislada, sino que se integren progresivamente en las situaciones de aprendizaje que se pondrán a disposición del profesorado durante el presente curso escolar, junto con el acompañamiento y la formación del profesorado.