Aterriza en Arabia Saudí un avión que volaba entre EAU e Israel tras un "incidente" en ruta

Archivo - Avión A321neo de flydubai. - AIRBUS - Archivo

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un avión de la aerolínea Flydubai ha aterrizado a primera hora de este miércoles en Arabia Saudí tras ser desviado de su ruta entre Emiratos Árabes Unidos (EAU) e Israel a causa de un "incidente" no especificado, después de que el aparato emitiera una alerta de emergencia que llevó a las autoridades israelíes a desplegar efectivos ante un potencial secuestro, extremo finalmente descartado.

"Flydubai puede confirmar que el vuelo FZ 1073 operado el 30 de septiembre entre el Aeropuerto Internacional de Dubai y el Aeropuerto Internacional de Ben Gurion sufrió un incidente durante su ruta", ha confirmado un portavoz de la aerolínea en declaraciones concedidas Europa Press.

Así, ha resaltado que el avión aterrizó "de forma segura" en el aeropuerto de la ciudad de Tabuk, antes de subrayar que "todos los pasajeros se encuentran a salvo". "La seguridad y el bienestar de nuestros pasajeros y tripulación son nuestra máxima prioridad", ha agregado.

"Nuestros equipos están trabajando de cerca con las autoridades relevantes", ha manifestado este portavoz, que ha adelantado que habrá más información una vez que se haya "más detalles confirmados" sobre lo sucedido, tras las alertas sobre el desvío del aparato sobre espacio aéreo jordano después de la emisión de una alerta.

Fuentes israelíes citadas por el diario 'The Times of Israel' han señalado que la señal de alerta por secuestro o "interferencia indebida" habría sido emitida tras una presunta pelea entre los pilotos en la cabina, si bien los detalles del incidente no han sido confirmados oficialmente ni por las aerolínea ni por las autoridades de Israel.

Por su parte, la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha recalcado que el jefe del Gobierno israelí mantuvo "consultas" con altos cargos tras las informaciones sobre "un incidente de aviación", al tiempo que ha puntualizado que "la situación está bajo control".

"Se están tomando todas las medidas necesarias para trasladar de forma segura a Israel a los pasajeros israelíes", ha indicado a través de un breve mensaje en redes sociales. El Ejército de Israel ha remarcado que las reuniones incluyeron también a los jefes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), la Fuerza Aérea y la Inteligencia israelí.

La emisión de la alerta, que tuvo lugar poco de dos horas después del despegue del aparato desde Abu Dabi, llegó acompañada de una pérdida de altura y una repentina aceleración, tras lo que Israel envió aviones hacia la zona ante los temores de un secuestro debido a que no fueron capaces de contactar con el avión.