La Junta de Andalucía reconoce el fomento de la lectura de los centros educativos andaluces

La entrega de los Premios Bibliotecas Escolares y Fomento de la Lectura. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha presidido en Sevilla la entrega de los Premios Bibliotecas Escolares y Fomento de la Lectura, que reconocen las buenas prácticas desarrolladas por los centros andaluces tanto en las bibliotecas como en el fomento del hábito de leer.

Según ha informado el Gobierno andaluz en una nota, el acto forma parte de la celebración del Día de la Lectura en Andalucía, instituido por la Junta el 16 de diciembre, día del nacimiento del poeta Rafael Alberti y fecha del homenaje a Luis de Góngora celebrado en el Ateneo de Sevilla en 1927 que daría lugar a la Generación del 27.

Durante su intervención, Castillo, ha felicitado a los premiados por su "dedicación e implicación" y valorado la importancia de estos galardones que están dedicados a la lectura, que es "la base para el pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber". Así, ha asegurado que convertir la lectura en un hábito y en un encuentro "es fundamental para el desarrollo del alumnado y en consecuencia para la mejora de los resultados educativos de Andalucía".

Igualmente, la consejera ha destacado la importancia de las bibliotecas escolares como recursos de apoyo para el aprendizaje y como motores de innovación educativa y transformación digital. La Red Andaluza de Bibliotecas Escolares está formada por 4.550 centros y casi 28.700 docentes implicados.

Además, Castillo ha indicado que se ha incrementado la carga horaria de Lengua Castellana y Literatura en 87,5 horas en las etapas obligatorias y se han incluido 875 horas de lectura planificada durante la Educación Primaria y Secundaria.

En contexto, el certamen está dirigido a los centros docentes públicos que impartan enseñanzas del segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO) que hayan desarrollado actuaciones de dinamización e innovación de su biblioteca y de fomento de la lectura. De esta forma, en esta quinta edición han sido reconocidos doce centros docentes de las provincias de Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.

De esta forma, los galardones establecen modalidades como la de Biblioteca Escolar, que reconoce a centros con buenas prácticas docentes en la biblioteca, y el de Fomento de la Lectura, que valora a centros con buenas prácticas docentes para el fomento de la lectura y la mejora de la comunicación lingüística. Asimismo, los premios otorgan en las categorías de centros de Educación Infantil y Primaria y centros de ESO.