La Junta anuncia que no acude a la Conferencia Sectorial por "descoordinación" entre Ministerios

Archivo - La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo. - Esther Lobato - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha enviado una carta a la Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, para explicar la decisión de Andalucía de no acudir a la reunión prevista para este miércoles, 29 de julio, de la Conferencia Sectorial, haciendo alusión a una "descoordinación" entre Ministerios.

Según ha concretado el Gobierno andaluz en una nota, el Ministerio de Educación no ha aceptado las "reiteradas peticiones de aplazamiento" de la reunión por parte de varias comunidades autónomas debido "tanto a las situaciones de crisis que sufren en sus territorios por los incendios como por el hecho de que los ministerios han hecho coincidir las convocatorias en el mismo día de las Sectoriales de Educación y Universidades", competencias que asume en muchos casos un mismo consejero o consejera, y por tanto se da la imposibilidad de que puedan acudir a ambas.

En definitiva, la Administración autonómica, ha precisado que esta circunstancia pone de manifiesto una "clara descoordinación, falta de diálogo y de sensibilidad con las Comunidades afectadas", por lo que Andalucía espera que el Ministerio de Educación convoque de nuevo la Conferencia Sectorial en coordinación con las comunidades autónomas y el resto de Ministerios "para asegurar que esta situación no se repita y se puedan llevar a cabo los necesarios debates con los puntos de vista y propuestas de todos".