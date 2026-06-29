La Junta aprueba la nueva designación como Adela del Moral del colegio dedicado a Juan Carlos Aragón en Cádiz

Archivo - Fachada del CEIP Profesor Juan Carlos Aragón de Cádiz. A 29 de mayo de 2026 en Cádiz (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este lunes 29 de junio la orden por la que se aprueba la nueva denominación de Adela del Moral para el colegio de educación infantil y primaria Profesor Juan Carlos Aragón de Cádiz, después de que el Ayuntamiento y el Consejo Escolar solicitasen el cambio al conocerse una sentencia contra el autor de Carnaval por malos tratos.

En el BOJA, recogido por Europa Press, se indica que la resolución fue firmada por la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones, María del Carmen Castillo, el pasado 23 de junio.

La consejera ya había manifestado con anterioridad que estaba a favor de conceder esta nueva denominación para el centro educativo después de que saltase la polémica sobre Aragón y la sentencia en su contra por malos tratos a su ex pareja.

En declaraciones a la prensa a principios de junio, Castillo reconocía que "le gustaba" el nombre que el colegio tenía antes de llevar el del autor gaditano, que era "Andalucía", resolviendo que si Adela del Moral era "perfecto" para la comunidad educativa, para la Junta "también lo era".

Tras conocerse la sentencia contra el autor gaditano en mayo, el gobierno local decidió suspender un homenaje que se le iba a realizar en la puerta del Gran Teatro Falla, donde se iba a colocar una estrella a su nombre en el "paseo de la fama" de carnavaleros ilustres. En paralelo, la Asociación de Familias del Alumnado del CEIP Profesor Juan Carlos Aragón, el AFA Adela del Moral, pedía que se renombrara el centro para denominarlo como la corista, una de las mujeres más destacadas del Carnaval de Cádiz, además de profesora y directora del citado colegio.

La propuesta se materializó en el pleno municipal del 28 de mayo de 2026, donde los tres grupos municipales --PP, PSOE y Adelante Izquierda Gaditana-- secundaron este cambio, así como retirar los homenajes a Aragón, entre ellos la estrella que iba a inaugurarse en la puerta del teatro gaditano.