La Junta aprueba la oferta de empleo público docente para 2026 con 3.720 plazas de 71 especialidades distintas

Archivo - Imagen de archivo de profesora impartiendo clase en Málaga. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado la oferta de empleo público docente para 2026, compuesta por 3.720 plazas de 71 especialidades distintas. Del total de puestos de ingreso, 2.260 son para profesores de Enseñanza Secundaria, 806 para maestros, 380 corresponden a profesores especialistas en sectores singulares de Formación Profesional y 155 para profesores de Música y Artes Escénicas.

Según ha detallado la Administración autonómica en una nota, a estas plazas hay que sumar otras 119 de acceso del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, es decir, puestos para docentes que ya son funcionarios de un grupo A2 y quieren acceder a un grupo A1.

Estos puestos corresponden a la tasa de reposición del cien por cien de las bajas producidas durante 2025, que, tal y como establece la normativa, pueden convocarse en los siguientes tres años. Esta oferta se abordó con los representantes sindicales --CSIF, ANPE, Ustea, CCOO y UGT-- en la Mesa Sectorial de Educación del 9 de enero. Con este decreto se continúa completando la oferta de las aproximadamente 14.000 plazas que se convocarán entre 2025 y 2026.

Asimismo, la nueva oferta de empleo docente responde al objetivo de "garantizar la atención del servicio educativo, la necesidad de adaptar el currículum de las enseñanzas a medio plazo y las fluctuaciones permanentes de plantillas debidas a factores como la natalidad, el número de matriculaciones o movimientos demográficos", entre otros. Así, el total de plazas ofertadas se reservará un cupo no inferior al diez por ciento para personas con grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

En concreto, por cuerpos docentes y especialidades, la Junta oferta 2.260 plazas de profesores de Enseñanza Secundaria de 33 especialidades. Destacan las 350 de Formación y Orientación Laboral (FOL), las 250 de Matemáticas, 170 de Procesos de Gestión Administrativa o las 150 para Orientación Educativa, Tecnología e Informática.

Bajo este contexto, el resto de las plazas se reparten entre las especialidades de Francés; Música; Educación Física; Procesos Comerciales; Hostelería y Turismo; Administración de Empresas; Organización y proyectos de Fabricación Mecánica; Análisis y Química Industrial; Asesoría y procesos de Imagen Personal; Intervención Sociocomunitaria; Organización y Gestión Comercial; Sistemas Electrónicos; Equipos Electrónicos; Técnicas y procedimientos de Imagen y Sonido; Sistemas y aplicaciones Informáticas; Procesos Sanitarios; Servicios a la Comunidad; Procesos Sanitarios y Asistenciales; Operaciones y Equipos de Producción Agraria; Operaciones de Procesos; Operaciones y Equipos Elaborados de Productos Alimentarios, Oficina de Proyectos de Construcción; Instalaciones Electrotécnicas; Instalaciones y Mantenimiento de Equipos Térmicos y Fluidos: Procesos y Productos en Artes Gráficas; Procesos y productos de Textil, Confección y Piel y Procesos Diagnóstico Clínico y Productos Ortoprotésicos.

En el caso del Cuerpo de Maestros, son 806 plazas de ocho especialidades. De ellas, 156 son para Educación Primaria; 150 para Educación Infantil; cien para Lengua Extranjera-Inglés; cien para Educación Física; cien para Pedagogía Terapéutica y otras cien para Audición y Lenguaje; 50 para Lengua Extranjera Francés y 50 para Música.

Para el cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de Formación Profesional son 380 plazas de diez especialidades distintas. En concreto, son cien para Mantenimiento de Vehículos; 70 de Cocina y Pastelería; 40 para Servicios de Restauración; 30 para las especialidades de Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas, de Peluquería y de Soldadura; 25 para Estética y para Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble, 20 para Patronaje y Confección y diez para Producción en Artes Gráficas.

Al Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas le corresponden 155 plazas repartidas entre 20 especialidades. Destacan las 26 de Guitarra, 19 para Violín, 18 de Lenguaje musical y trece para Percusión. El resto de las plazas se reparten entre Dramaturgia y Escritura Dramática; Interpretación en el Teatro Musical; Canto; Contrabajo; Coro; Historia de la música; Orquesta; Saxofón; Trombón; Trompa; Tuba; Danza Española; Danza Contemporánea; Dirección Escénica, Espacio Escénico y Cante Flamenco.

Por otro lado, respecto a las 119 plazas de acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, éstas se distribuyen en 30 especialidades tales como Matemáticas, Francés, Música, Tecnología y Orientación Educativa, entre otras.