La Junta apuesta por la escolarización en las zonas rurales de la provincia de Jaén

JAÉN, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Educación de la Junta en Jaén, Antonio Sutil, ha trasladado la apuesta de la Consejería por la escolarización en las zonas rurales de la provincia dentro de su estrategia de reforzar los servicios públicos.

Así se lo ha trasladado a la alcaldesa de Villarrodrigo (Jaén), María Virtudes Ojeda, con la que ha analizado la situación de la

escolarización en el municipio.

En este sentido, Sutil ha manifestado que la unidad escolar que el Colegio Público Rural El Collao tiene actualmente en Onsares, pedanía perteneciente al término municipal de Villarrodrigo, se mantiene para el curso que viene pese a que actualmente solo cuenta con tres alumnos matriculados.

"La Consejería hace un esfuerzo importante en el mantenimiento de esta clase pese a que disponen de sedes a menos de diez kilómetros y que podría plantearse la opción del transporte escolar pero, dadas las circunstancias y peculiaridades de la zona y de las familias, se ha decidido que esos menores no tengan que desplazarse durante la Educación Primaria", ha dicho Sutil.

El Colegio Público Rural El Collao acoge a alumnado de tres municipios como son Torres de Albanchez, Génave y Villarrodrigo, así como de la pedanía de Onsares. En total, atiende a 70 niños de la comarca. "Este es solo un ejemplo más de que la escuela rural es una prioridad de esta Consejería, más aún en una provincia como Jaén, donde es fundamental que la población pueda trabajar y desarrollar su vida familiar y laboral en el lugar en el que nace para frenar la

emigración y mejorar las posibilidades económicas y las expectativas de futuro de todos los jiennenses", ha indicado el delegado.

Sutil también ha aludido al otro pilar en el que se basa la estrategia de la Consejería y que se sustenta en el incremento de una Formación Profesional adaptada a las necesidades productivas de cada entorno.

Por otra parte, y en referencia a la escolarización en el conjunto de la provincia, Sutil ha detallado que para el próximo curso 2020-2021 se han ofertado en Jaén 6.672 plazas sostenidas con fondos públicos en el Segundo Ciclo de Infantil.

"Teniendo en cuenta que se han recibido 4819 solicitudes, podemos

concluir que esta Consejería no solo no recorta, si no que mantiene una oferta que se sitúa muy por encima de la demanda para continuar bajando la ratio y mejorar la calidad de la enseñanza", ha indicado el delegado.

Asimismo, ha especificado que "para poder conseguir esa excelencia es fundamental redistribuir bien los recursos y otorgárselos a quien más lo necesita y, en este punto, se encuentran los centros de los entornos rurales en los que son fundamentales estas inversiones para evitar el abandono de las familias del municipio".

Por otra parte, el delegado ha señalado que entre 2013 y 2019, antes del cambio de gobierno en la Junta de Andalucía, se eliminaron 305 unidades en escuela pública y cuatro en la concertada en la provincia de Jaén, abarcando tanto a Infantil y Primaria, como a ESO y Bachillerato.

"No obstante, somos conscientes de que en esa misma etapa hubo 10.719 alumnos menos en la escuela pública y 465 menos en la concertada y que el verdadero problema es el descenso de la natalidad", ha dicho, al tiempo que ha defendido la importancia de "invertir y luchar por conseguir que nuestros niños y niñas estudien en sus pueblos, vivan en sus pueblos, trabajen en sus pueblos y creen riqueza en sus pueblos".

En ese objetivo, según Sutil, es en el que están trabajando y "no en el uso de la educación para hacer política, algo en lo que jamás, por decencia, vamos a entrar".

En cuanto al aumento del profesorado, recientemente la Junta de Andalucía ha hecho público el Plan de Acción en Educación para el curso 2020-2021, que movilizará 600 millones, "una inversión sin precedentes", en palabras del delegado territorial.

Por último, se ha aprobado una dotación adicional a centros públicos para reformas y adecuación de espacios que va a beneficiar a 85 institutos de Jaén, que podrán recibir hasta 50.000 euros cada uno como gastos de funcionamiento.

A esto ha añadido que la Delegación Territorial de Educación y Deporte, a través de la Agencia Pública Andaluza de la Educación (APAE), va a acometer obras este verano por un importe de 8.738.234,64 en 33 municipios de la provincia.