La Junta y la Asociación de Directores de Institutos abordan los retos educativos de la provincia de Granada

Reunión de la delegada de Desarrollo Educativo de la Junta en Granada, María José Martín, y la Asociación de Directores de Institutos - JUNTA

GRANADA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín, se ha reunido con la Asociación de Directoras y Directores de Institutos de Andalucía (Adian) en la provincia para analizar la situación actual de estos centros y "trazar vías de colaboración para abordar los retos educativos y la mejora continua del sistema educativo público".

A la reunión han asistido los representantes provinciales de Adian, en concreto la secretaria provincial de la asociación y directora del instituto Alonso Cano de Dúrcal, Isabel Romero Martínez, y el coordinador provincial y director del IES Fernando de los Ríos de Fuente Vaqueros, Evelio David Damas Bueno.

Entre los temas tratados, según ha informado la Junta en una nota de prensa este martes, destaca el análisis de los protocolos de actuación de suicidio y acoso, con el objetivo de "encontrar el equilibrio entre la necesaria protección del alumnado y la gestión eficiente de la burocracia que recae sobre los equipos directivos".

También se han abordado la sostenibilidad económica de los centros; la agilización de las sustituciones del profesorado y el refuerzo del personal de administración y servicios.

Tanto la Delegación Territorial como Adian han valorado este encuentro, que refuerza "los cauces de comunicación y consolida una relación basada en la confianza y la cooperación" y ambos han coincidido en que el diálogo "es la herramienta más poderosa para identificar desafíos y transformarlos en oportunidades de progreso".

La delegada ha asegurado que "este compromiso de trabajo conjunto asegura que las necesidades de los centros educativos granadinos y, por extensión, de todo el alumnado, sigan siendo la máxima prioridad, sentando las bases para continuar mejorando la calidad de la educación pública en nuestra provincia".