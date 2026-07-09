La Junta avanza en la reparación de la Escuela Infantil Las Marismas de Huelva con más de 87.000 euros

El delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Huelva, Carlos Soriano. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional continúa avanzando en las actuaciones de reparación de los centros educativos afectados por los temporales del pasado mes de febrero. En este marco, el delegado territorial, Carlos Soriano, ha visitado la Escuela Infantil Las Marismas de Huelva para comprobar el estado de ejecución de las obras que se están desarrollando en el centro. La actuación cuenta con una inversión de algo más de 87.000 euros.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la actuación se inició el pasado 21 de mayo y está previsto que concluya el 21 de agosto de 2026, de manera que el centro pueda afrontar el comienzo del curso escolar 2026-2027 en las mejores condiciones.

Las obras consisten en la reparación de las cubiertas planas invertidas del edificio, dañadas por el temporal. Para ello se está procediendo al desmontaje de las cubiertas afectadas con el fin de instalar una nueva lámina asfáltica autoprotegida, recolocar el aislamiento y reponer el acabado de cantos rodados.

Además, la intervención contempla la reparación de los desperfectos ocasionados en el interior del edificio, mediante la reposición de revestimientos y pinturas desprendidas como consecuencia de las filtraciones. La cubierta inclinada de chapa tipo sándwich de la zona central del inmueble no resultó afectada y, por tanto, no requiere actuación.

Estos trabajos forman parte del Plan Andalucía Actúa, puesto en marcha por la Junta de Andalucía con recursos propios para acelerar la recuperación de las infraestructuras públicas dañadas por los temporales una vez finalizada la fase de emergencia. Esta actuación se suma a las inversiones que la Junta de Andalucía ha realizado en la Escuela Infantil Las Marismas durante el presente curso escolar, que elevan la inversión total en el centro hasta más de 125.000 euros.

Además de las obras de reparación derivadas del temporal, el centro ha recibido 24.403,37 euros a través del programa Plan Mejora tu Centro, destinados a la adecuación de los patios, la mejora de las luminarias y otras actuaciones de modernización de las instalaciones. Asimismo, se han invertido 10.000 euros en actuaciones de confort climático, con la instalación de nuevos equipos de aire acondicionado y la creación de zonas de sombra y 3.833,55 euros para la adquisición de material inventariable, reforzando la dotación y funcionalidad del centro.

Durante la visita, Carlos Soriano ha destacado la "rápida respuesta" del Gobierno andaluz para poner en marcha estas actuaciones, movilizando los recursos necesarios para que las obras se ejecuten en el menor plazo posible y "garantizar la normalidad de la actividad educativa".

El delegado territorial ha subrayado que la prioridad de la Junta de Andalucía es que todos los centros educativos de la provincia se encuentren en perfecto estado para el inicio del curso 2026-2027. "Estamos realizando un importante esfuerzo inversor para reparar los daños ocasionados por los temporales y asegurar que nuestros centros educativos ofrezcan las mejores condiciones de seguridad y calidad para toda la comunidad educativa".

Asimismo, ha puesto en valor la capacidad de respuesta del Gobierno andaluz, que ha permitido actuar con "rapidez" para "recuperar unas instalaciones esenciales para el servicio público educativo y devolver cuanto antes la normalidad a los municipios afectados".