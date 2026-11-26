Jornada de formación para tutores y tutoras de empresa de Formación Profesional Dual organizada por la Junta de Andalucía y CaixaBank Dualiza. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía y CaixaBank Dualiza han organizado en Huelva una jornada de formación para tutores y tutoras de empresa de Formación Profesional Dual, en la que han participado cerca de 70 profesionales, con el objetivo de facilitarles herramientas para acompañar al alumnado durante su periodo formativo en la empresa.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la jornada ha abordado las principales cuestiones que las empresas deben tener en cuenta antes y durante la incorporación del alumnado, desde el plan de formación y el proceso de selección, hasta la acogida, el seguimiento y la evaluación. La sesión ha combinado contenidos teóricos con casos prácticos, una demostración de las herramientas de seguimiento y experiencias reales de empresas.

El delegado de Educación de la Junta en Huelva, Carlos Soriano, ha inaugurado las jornadas afirmando que "las empresas son el motor de la Formación Profesional Dual" y ha continuado agradeciendo la labor de los tutores laborales. "Ustedes son quienes acogen, guían, acompañan y evalúan al alumnado dentro de la empresa", ha afirmado.

"No solo transmiten conocimientos técnicos y destrezas profesionales; transmiten cultura de empresa, rigor, trabajo en equipo y valores", ha añadido el delegado.

Por su parte, la directora de Instituciones de CaixaBank en la provincia, Gema González, ha recordado la "importancia" de jornadas como esta, impulsadas desde la colaboración público-privada, para ayudar a las empresas a estar "preparadas para asumir su papel en esa formación" en un momento decisivo donde "no tenemos garantizado que vayamos a contar con suficientes profesionales para llevar a cabo el relevo generacional".

La formación de los tutores adquiere "especial relevancia" con el nuevo modelo de Formación Profesional, que "refuerza el protagonismo de las empresas en el proceso de aprendizaje". La nueva FP "amplía la presencia del alumnado en entornos productivos y hace que la empresa participe de forma directa en su formación, en coordinación con el centro educativo".

En Andalucía, en los ciclos de Grado Medio y Superior de régimen general, la formación en la empresa representa entre el 25% y el 35% de la duración total y la empresa participa en entre el 10% y el 20% de los resultados de aprendizaje. En el régimen intensivo, la estancia en la empresa supone entre el 35% y el 50% del tiempo total de formación y su participación supera el 30 % de los resultados de aprendizaje.

Este "mayor peso" convierte al tutor o tutora de empresa en una figura "fundamental" para "garantizar la calidad del proceso", ya que su función va más allá de acompañar al estudiante durante su estancia, puesto que implica conocer el programa formativo, coordinarse con el centro educativo, facilitar la incorporación del alumnado al entorno laboral, realizar el seguimiento de su aprendizaje y participar en su evaluación.

Uno de los objetivos de la jornada ha sido precisamente concienciar a las empresas sobre el papel que asumen en el nuevo modelo de Formación Profesional y facilitarles la información y las herramientas necesarias para adaptarse a él.

Entre los cambios que deberán afrontar está la vinculación del alumnado con la empresa: en la FP Dual de régimen intensivo será obligatorio formalizar un contrato de formación en alternancia, aunque hasta el 31 de diciembre de 2028 podrá mantenerse de forma transitoria el sistema de beca.

En el régimen general, por el contrario, no existe vinculación contractual obligatoria entre la empresa y el alumnado, si bien la normativa permite que pueda ser remunerado de forma voluntaria.

Esta transformación busca reforzar la conexión entre la Formación Profesional y las necesidades del tejido productivo, una relación especialmente relevante ante la demanda de profesionales cualificados que afrontará Andalucía durante los próximos años.

Las estimaciones recogidas por CaixaBank Dualiza apuntan a que, entre 2026 y 2035, se generarán en Andalucía más de 430.000 oportunidades de empleo vinculadas a titulados de Formación Profesional solo en cinco grandes sectores.

Comercio y reparación de vehículos concentrará cerca de 96.000; la industria manufacturera, cerca de 53.000; las actividades sanitarias y de servicios sociales, alrededor de 44.000; la hostelería, más de 40.000; y la Administración Pública, defensa y Seguridad Social, cerca de 33.000.

En este contexto, mejorar la preparación de las empresas para asumir su papel formador y dotar a sus tutores de las herramientas adecuadas resulta clave para que la FP pueda contribuir a formar el talento que necesitará el tejido productivo andaluz durante los próximos años.

CaixaBank Dualiza es una fundación dedicada de modo íntegro a la promoción de la Formación Profesional y al apoyo al docente como motor del cambio. Solo a través de más formación se puede conseguir una sociedad más cohesionada en la que se reduzcan las desigualdades.

Para ello, CaixaBank Dualiza apoya las demandas de los docentes y de los centros educativos y trabaja con empresas para la capacitación de los futuros profesionales y la mejora de su empleabilidad. Desde su inicio, toda su actividad ha beneficiado a 60.000 estudiantes, 8.000 empresas y 5.000 actividades con centros educativos.