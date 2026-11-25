MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre, anunciado por el Gobierno el pasado 5 de octubre, provocó la disolución de las Cortes Generales y abrió un periodo de actividad legislativa excepcional, en el que el Ejecutivo ha seguido aprobando medidas económicas y sociales.

Desde entonces, parte de las normas aprobadas, al adoptar la forma de reales decretos-leyes, han tenido que someterse a la convalidación de la Diputación Permanente del Congreso. Otras iniciativas, articuladas mediante reales decretos ordinarios, acuerdos del Consejo de Ministros o planes de actuación, no requieren este trámite parlamentario.

La Diputación Permanente, que asume las funciones del Congreso durante el periodo electoral, está integrada por 69 miembros de las distintas formaciones políticas. Su composición presenta una particularidad respecto al Pleno: la suma de PP, Vox y Junts no alcanza la mayoría necesaria para sacar adelante o tumbar las iniciativas sometidas a votación.

El Congreso ya había derogado los dos reales decretos-leyes de vivienda aprobados por el Gobierno antes del adelanto electoral. Tras la disolución de las Cortes, el Ejecutivo volvió a aprobar ambos textos: la Diputación Permanente convalidó uno y derogó el otro.

¿QUÉ MEDIDAS HA CONVALIDADO LA DIPUTACIÓN PERMANENTE?

La Diputación Permanente ha convalidado 6 reales decretos-leyes con medidas económicas desde que se disolvieron las Cortes Generales.

6 DE OCTUBRE: LOS DECRETOS DE VIVIENDA

El Gobierno volvió a aprobar los dos reales decretos-ley de vivienda en el Consejo de Ministros tras su derogación en el Congreso. Ambos fueron sometidos a votación en la Diputación Permanente: el primero fue convalidado, mientras que el segundo quedó derogado el 12 de noviembre.

El decreto convalidado incluye un amplio paquete de medidas en materia de vivienda que afectan a los alquileres, los desahucios, la compra de vivienda, los 'fondos buitre', la fiscalidad y la promoción de vivienda asequible. El texto derogado incluía la prórroga indefinida de los contratos de alquiler.

13 DE OCTUBRE: MEDIDAS DE APOYO A CEUTA

El Consejo de Ministros aprobó un real decreto ley que incluye una subvención directa de 45,3 millones de euros para la ciudad autónoma de Ceuta, así como otras medidas de estabilidad financiera, con el objetivo de cubrir los gastos extraordinarios como consecuencia de la crisis migratoria iniciada el pasado 30 de julio. Este decreto fue convalidado por la Diputación Permanente el 18 de noviembre.

20 DE OCTUBRE: MEJORAS SOCIALES EN LA SEGURIDAD SOCIAL

El Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-ley con distintas mejoras sociales para colectivos como los viudos y viudas de parejas de hecho, víctimas de violencia de género y padres con menores que sufren enfermedades graves. El decreto extiende el acceso a las pensiones de viudedad en caso de parejas de hecho, pues la existencia de hijos en común es suficiente para acreditar que se trata de una pareja de hecho. La Diputación convalidó este decreto el 18 de noviembre.

3 DE NOVIEMBRE: APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL ACCIDENTE DE TREN DE URDA

El Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-ley de medidas urgentes de apoyo a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que contempla 30 millones de euros. Las ayudas son compatibles con las indemnizaciones de los seguros obligatorios y de responsabilidad civil, quedan exentas de tributación y se abonan en un único pago en concepto de ayudas inmediatas. Este texto se convalidó en la Diputación Permanente el 18 de noviembre.

10 DE NOVIEMBRE: VÍCTIMAS DE ACCIDENTES, DANA ADAM Y SEGURIDAD FERROVIARIA

El Gobierno aprobó un Real Decreto-ley de medidas urgentes en respuesta a los daños causados por las inundaciones y otros sucesos acaecidos entre el 17 y el 19 de octubre de 2026 como consecuencia de la dana Adam. La norma fue convalidada por la Diputación Permanente del Congreso el 18 de noviembre.

También se aprobó el Real Decreto-ley de medidas urgentes para el refuerzo de la seguridad operacional en el transporte ferroviario y la protección social de los profesionales del sector. Entre otras medidas, permite a los maquinistas decidir detener el tren o no reanudar la marcha ante situaciones de "riesgo grave e inminente". La Diputación Permanente lo convalidó el 18 de noviembre.

Asimismo, el Consejo de Ministros aprobó el 10 de noviembre el Real Decreto 981/2026, por el que se crea la figura del Defensor/a de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo. Al tratarse de un real decreto ordinario, no necesitó pasar por el trámite de convalidación parlamentaria.

13 DE NOVIEMBRE: TRAMITACIÓN DE LA SUBIDA DE PENSIONES

El Consejo de Ministros extraordinario del viernes daba el "primer paso" para subir las pensiones en 2027 "entre un 3% y un 4%" mediante la aprobación de un acuerdo para tramitar de manera urgente el Real Decreto de Mantenimiento del Poder Adquisitivo de las Pensiones.

El acuerdo aprobado constituye el primer paso de un proceso al que le seguirá la aprobación de la norma con rango de ley que determinará la cantidad exacta tanto de la revalorización general como de las pensiones mínimas.

Para determinar la subida de las pensiones contributivas aún falta por conocer el dato de IPC de noviembre, que el INE avanzará este 27 de noviembre. Este acuerdo no necesitó pasar por la Diputación Permanente, ya que no se trata de un real decreto-ley.

17 DE NOVIEMBRE: SALARIO DE FUNCIONARIOS, SMI Y TRANSPARENCIA SALARIAL

Transparencia salarial:

El Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-ley para transponer las directivas europeas de condiciones laborales transparentes y previsibles y de transparencia retributiva, por el que se endurece el régimen sancionador para considerar infracción grave la falta de información al trabajador sobre los elementos esenciales del contrato (hasta ahora leve), el incumplimiento de obligaciones en planes y medidas de igualdad y no facilitar a los solicitantes de empleo la información exigida.

El texto se votará mañana en la Diputación Permanente. En este contexto, desde el 7 de junio de 2026 venció el plazo para que los estados miembros, incluida España, incorporaran a su Derecho interno la Directiva (UE) 2023/970, aprobada el 10 de mayo de 2023.

Exención fiscal del SMI:

El Gobierno aprobó la subida del 5,3% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2027, hasta los 1.286 euros brutos al mes en catorce pagas (1.500 euros en doce pagas). Esta medida, recogida en un real decreto ordinario, no necesita pasar por la Diputación Permanente.

Por otro lado, el Ejecutivo aprobó un real decreto-ley que incluye una rebaja fiscal en el IRPF para evitar que los perceptores del SMI tributen por este impuesto en 2027. Como novedad, la medida también garantiza que no soporten retenciones mensuales en sus nóminas. Esta medida deberá someterse a convalidación de la Diputación Permanente este jueves.

Subida del sueldo de los funcionarios:

El Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-ley para hacer efectiva la subida salarial del 4,5% en 2027 para más de tres millones de empleados públicos de las tres administraciones, incremento que en la Administración General del Estado (AGE) se aplicará ya en la nómina de enero. El texto se votará este jueves.

20 DE NOVIEMBRE: CENTROS DE DATOS, RENOVABLE E I+D+i

El Gobierno aprobó el viernes en un Consejo extraordinario dos reales decretos-leyes que deberán someterse a convalidación de la Diputación Permanente del Congreso este jueves. Se trata del Real Decreto-ley 40/2026, de medidas urgentes para impulsar la competitividad y la soberanía tecnológica en el ámbito científico e investigador, que incluye incentivos fiscales a la I+D+i, y del Real Decreto-ley 41/2026, que modifica la regulación del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para adaptarla a las últimas reformas europeas.

Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó ese mismo viernes dos reales decretos ordinarios. Uno regula los centros de datos en España y el otro modifica distintas disposiciones para impulsar la repotenciación de instalaciones eólicas, el autoconsumo industrial y el almacenamiento energético mediante tecnologías hidroeléctricas y solares termoeléctricas. Al no tratarse de reales decretos-leyes, ninguna de estas dos normas necesita pasar por el trámite de convalidación parlamentaria.

¿CUÁLES SON LOS TEXTOS CON FECHA DE CONVALIDACIÓN PENDIENTE?

Los nuevos reales decretos-leyes que se publicaron este miércoles 25 de noviembre en el BOE se someterán a convalidación después de las elecciones generales, en una fecha aún por determinar y dentro del plazo de 30 días.

24 DE NOVIEMBRE: PERMISOS LABORALES, AUTÓNOMOS, TRANSPORTE Y BANCA

El Gobierno aprobó un amplio paquete de medidas económicas que incluye novedades laborales, cambios fiscales para autónomos y actuaciones en transporte, agricultura, energía y empresas. La aprobación de estos textos llega a las puertas de las elecciones generales.

Permisos laborales y conciliación:

El Consejo de Ministros aprobó el real decreto-ley que amplía los días libres por fallecimiento de familiares hasta 10 días laborables en los casos más cercanos; aumenta los permisos por nacimiento y cuidado de hijos hasta 20 semanas (34 en familias monoparentales), e incorpora facilidades para cuidar a familiares en cuidados paliativos.

Medidas fiscales para autónomos y bancos:

El Ejecutivo aprobó el real decreto-ley que prorroga el impuesto especial a la banca durante un año adicional con el objetivo de recaudar 1.400 millones de euros adicionales para vivienda. Asimismo, el decreto recoge medidas fiscales y de simplificación administrativa para los trabajadores autónomos.

Protección de quienes contratan créditos

Asimismo, se aprobó otro real decreto-ley de contratos de créditos al consumo y de protección de los prestatarios en la cesión de carteras de créditos dudosos, una norma que fija un límite máximo temporal del 22% TAE --tasa anual equivalente-- en su régimen transitorio y deja en manos de un nuevo real decreto la concreción de los segmentos de crédito y sus márgenes.

Descuentos en transporte

Además, el Gobierno aprobó un real decreto-ley que mantiene en 2027 las ayudas para abaratar los abonos y billetes de transporte público, con gratuidad para los abonos infantiles, descuentos para jóvenes y una rebaja general del 20% en abonos y viajes múltiples.