La Junta concede 69 ayudas por valor de 131.971 euros para voluntariado educativo

SEVILLA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha concedido 69 subvenciones por un total de 131.971 euros destinadas a la promoción del voluntariado a través de entidades sin ánimo de lucro y asociaciones de madres y padres del alumnado (AMPAS) en centros docentes sostenidos con fondos públicos de Andalucía.

Según ha informado el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de este viernes, recogido por Europa Press, las ayudas se conceden en régimen de concurrencia competitiva y están orientadas al desarrollo de proyectos de voluntariado en el marco de actividades complementarias y extraescolares durante el curso académico 2025/2026.

La resolución incluye así la relación definitiva de entidades beneficiarias, con indicación de la puntuación obtenida en el proceso de valoración y la cuantía concedida en cada caso. Los importes de las subvenciones oscilan entre los 480 euros y los 2.314 euros por proyecto, en función de la valoración alcanzada y del presupuesto aceptado.

De acuerdo con el documento publicado, en la mayoría de los expedientes la ayuda concedida cubre el 100% del presupuesto aceptado, si bien se reflejan algunos casos con ajustes porcentuales a la baja, que quedan detallados de forma individualizada en el listado.

El BOJA ha publicado igualmente un listado con las solicitudes que no han resultado beneficiarias por no haber alcanzado la puntuación mínima exigida, así como una lista con los expedientes excluidos por la falta de subsanación en el plazo o la presentación incorrecta de la documentación requerida.

Las actividades subvencionadas deberán ejecutarse a lo largo del curso 2025/2026, dentro de los plazos y condiciones fijados en la convocatoria, y las entidades beneficiarias deberán justificar la correcta aplicación de los fondos conforme a la normativa reguladora.

En este sentido y por provincias, Sevilla ha sido la que más subvenciones a sus centros escolares ha acumulado, con un total de 50.683 euros repartido en 19 prestaciones.

Le siguen así Jaén, con 24.282 euros en quince prestaciones; Cádiz, con 15.900 euros en nueve ayudas; Málaga, con 14.339 euros en nueve prestaciones; Huelva, con seis centros subvencionados con 9.389 euros en total; Granada, con 9.064 euros en seis ayudas; Almería, con 4.274 euros en tres subvenciones y Córdoba, donde dos centros han sido subvencionados con un total de 4.040 euros.