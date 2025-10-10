Junta y Cooperativas Agroalimentarias colaboran para fortalecer la formación en el sector en Granada

GRANADA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sede de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada (Faeca) ha acogido una reunión de trabajo entre su equipo directivo y la delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en la provincia, María José Martín, con el objetivo de colaborar para difundir la oferta formativa de la provincia, organizar las visitas de los centros a las cooperativas, y participar en jornadas técnicas en centros educativos y las organizadas por la propia federación.

El encuentro se ha centrado en diferentes asuntos que afectan a las cooperativas granadinas: poner en valor las profesiones en el sector agroalimentario en la provincia y la necesidad de formación adaptada a las tareas requeridas por el sector y la industria auxiliar, de manera que se adecúen la oferta y la demanda formativa, según ha informado la Junta en una nota.

Durante la reunión, Faeca ha trasladado sus necesidades concretas para "garantizar la sostenibilidad y competitividad del sector". Como solución clave, se ha analizado en profundidad la oferta de Formación Profesional Dual en la provincia, un modelo que combina la enseñanza en las aulas con el aprendizaje en las empresas, y que se presenta como una vía idónea para preparar a los futuros profesionales.

En este encuentro, por parte de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y FP se ha expuesto un informe detallado que revela una amplia oferta formativa en las familias profesionales de Agraria e Industrias Alimentarias.

En la Familia Profesional de Agraria, la formación se imparte en once centros repartidos por todas las comarcas, desde la Alpujarra (IES Ulyssea en Ugíjar) y la Costa Tropical (IES La Zafra en Motril), hasta el área metropolitana y Granada (con centros como el IES Emilio Muñoz en Cogollos Vega, el CDP El Soto en Chauchina, el IES Federico García Lorca de Churriana, el CDP Ave María-Casa Madre, el CDP Escolapios y el IES Fernando de los Ríos de Fuente Vaqueros), Guadix (IES Pedro Antonio de Alarcón), Huéscar (IES Alquivira) y el Poniente (IES Hiponova de Montefrío).

Por su parte, la Familia Profesional de Industrias Alimentarias cuenta con seis centros de referencia, el CPIFP Hurtado de Mendoza en Granada capital, el IES Pedro Jiménez Montoya en Baza, el IES Américo Castro en Huétor-Tájar, el IES Montes Orientales en Iznalloz, el IES Ribera del Fardes en Purullena y el IES La Contraviesa en Albuñol. En conjunto, la provincia ofrece un total de 32 ciclos formativos: 22 en Agraria (diez básicos, siete medios y cinco superiores) y diez en Industrias Alimentarias (tres básicos, cinco medios y dos superiores).

A fecha de este viernes hay 730 solicitudes para cursar estas enseñanzas en Granada que se ofertan en las siguientes especialidades en dos áreas: la Agraria, con grados gásicos (Actividades Agropecuarias, Agro-Jardinería), medios (Aprovechamiento del Medio Natural, Producción Agroecológica, Jardinería, Producción Agropecuaria) y Ssperiores (Gestión Forestal, Paisajismo); y la de Industrias Alimentarias, con un Grado Básico (Industrias Alimentarias), grados medios (Panadería, Elaboración de Productos, Aceites y Vinos) y un Grado Superior (Procesos y Calidad).

Uno de los acuerdos de la reunión ha sido la voluntad de cooperar para organizar visitas a las cooperativas y mostrar in situ los diferentes perfiles profesionales que trabajan. Además, se facilitará la participación de técnicos de las cooperativas en la formación del alumnado en centros educativos y, por parte de la Delegación Territorial, se informará a los responsables de las cooperativas del nuevo modelo dual de Formación Profesional.

Tanto la Delegación Territorial como Faeca han mostrado su compromiso de mantener una comunicación fluida y de trabajar de la mano para que la FP se convierta en el motor de cualificación que el sector agroalimentario de Granada necesita, asegurando así el relevo generacional y la modernización de un pilar fundamental de la economía provincial.