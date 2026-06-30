La Junta destaca 17 millones movilizados en Huelva en un curso escolar "marcado por el impulso a la FP y la inclusión"

El delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa,junto al delegado de Desarrollo Educativo, FP y de Universidad, Investigación e Innovación, Carolos Soriano. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Correa, ha presentado este martes el balance del curso escolar 2025-2026 en la provincia, acompañado por el delegado de Desarrollo Educativo, FP y de Universidad, Investigación e Innovación, Carolos Soriano. Así, los delegados han destacado que la Junta ha movilizado más de 17 millones en Huelva en un curso escolar marcado por "el impulso a la FP, la inclusión y la respuesta inmediata ante los temporales".

Así lo han indicado en un acto celebrado en el IES Pintor Pedro Gómez de la capital, donde ha estado también presente el director del centro, Cristóbal Venancio Gómez Pérez, ha informado la administración andaluza.

Apoyándose en el análisis de varias cuestiones, tales como la inversión, el Plan Andalucía Actúa, la atención a la diversidad, la Formación Profesional, la bajada de la ratio, la gratuidad de la educación infantil y las mejoras laborales para los docentes, el delegado de la Junta ha subrayado la gestión "eficaz y seria" del Gobierno de Juanma Moreno y, en este sentido, ha destacado un "cambio de modelo incuestionable en Andalucía, que ha permitido que el dinero público llegue a las aulas" que es, ha dicho, "donde de verdad importa".

De otro lado, Correa ha criticado "la parálisis a la que ha sido sometido el sistema educativo andaluz durante años", resaltando los "más de 17 millones de euros que ha invertido el actual Ejecutivo en la provincia". "Una cifra considerable para que nuestros alumnos estudien y nuestros docentes trabajen en las mejores condiciones, mejorando el confort climático, la accesibilidad y modernizando las infraestructuras de nuestros centros", ha afirmado.

Por su parte, el delegado de Desarrollo Educativo ha desglosado la radiografía del curso en la provincia, a través de distintas líneas de actuación. Entre ellas, se ha referido los 3,8 millones de euros destinados al programa de Confort Climático y eficiencia energética, y los más de 2,8 millones del programa 'Mejora Tu Centro', diseñado para que las propias comunidades educativas ejecuten obras prioritarias de accesibilidad o seguridad.

Asimismo, ha señalado que se han invertido 750.119 euros en obras de verano, con actuaciones en municipios como Huelva capital (268.000 euros), La Palma del Condado (211.000 euros), Lepe (99.000 euros), Nerva (85.000 euros) o Ayamonte (63.000 euros). Además, ha añadido que antes de finales de 2026 "se encuentran en ejecución o adjudicación grandes inversiones que suman 9,3 millones de euros".

INCLUSIÓN Y RESPUESTA ANTE TEMPORALES

El balance del curso ha estado condicionado de igual modo por las consecuencias del tren de borrascas que afectó a Andalucía a principios de año. Ante esta situación extraordinaria, Correa ha destacado "la capacidad de respuesta que ha tenido de la administración autonómica", que a través del Plan Andalucía Actúa ha registrado 24 actuaciones en la provincia de Huelva con una valoración inicial de 2,6 millones de euros.

"Estas intervenciones urgentes en cubiertas, filtraciones y cerramientos han permitido que, en la actualidad, todos los centros educativos onubenses funcionen con total normalidad", ha comentado.

Igualmente, los delegados también han analizado los "logros conseguidos" en atención a la diversidad. "Huelva cuenta con 118 aulas específicas, lo que supone todo un logro teniendo en cuenta las 83 que existían en 2018, habiéndose creado este curso 13 aulas de Educación Especial y dos de PTVAL".

Soriano ha añadido que "a este despliegue de infraestructuras se suma un incremento del 32% en personal especialista respecto a 2018, alcanzando la cifra de 1.512 profesionales dedicados a la atención del alumnado más vulnerable".

En el ámbito del apoyo a las familias, las autoridades han tildado de "paso histórico" la implantación de la gratuidad de la escolarización para los niños de dos años, una medida que facilita la conciliación y la escolarización temprana y que se extenderá próximamente al alumnado de un año.

LA FP COMO "MOTOR DE OPORTUNIDADES"

Para terminar, el titular de la Delegación del Gobierno ha definido la Formación Profesional en el curso 2025-2026 como "una de las principales herramientas de acceso al empleo en Huelva, registrando un volumen de 11.942 alumnos". En este sentido, Correa ha anunciado que el IES Pintor Pedro Gómez contará con una de las grandes novedades formativas de cara al próximo curso, como es la implantación del Grado Superior de Programación de la Producción en Fabricación Mecánica, "una enseñanza pionera en la provincia orientada a responder a la demanda de profesionales cualificados del sector empresarial local".

"Con vistas al próximo ciclo formativo, Huelva dispondrá de una oferta histórica de 12.041 plazas públicas de FP y cerca de 300 ciclos formativos", ha añadido el responsable educativo en la provincia.

Para finalizar el balance, Correa y Soriano han destacado el "fortalecimiento" de la profesión docente en la provincia, "que cuenta hoy con 182 profesores más que al inicio de la etapa de gobierno actual", y en la "que se ha culminado el proceso de equiparación salarial con la media de las comunidades autónomas".

"Este esfuerzo estructural, complementado con una inversión de 542.767 euros en programas de permanencia educativa y el refuerzo de programas como PROA+, ha permitido avanzar decididamente en la reducción progresiva de la tasa de abandono escolar en Huelva", han concluido.