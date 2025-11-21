Junta destaca la apuesta por la educación como herramienta de igualdad y cohesión social en Barbate (Cádiz)

Galardonados con el XVIII Premios a la Educación y la Convivencia de Barbate. - JUNTA DE ANDALUCÍA

BARBATE (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

El Salón de Actos del CEIP Bahía de Barbate ha acogido la gala de los XVIII Premios a la Educación y la Convivencia de Barbate, un acto consolidado en el municipio y celebrado coincidiendo con el Día Internacional del Niño, en una ceremonia presidida por el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Cádiz, José Ángel Aparicio, que ha destacado la apuesta por la educación como herramienta de igualdad, progreso y cohesión social.

En el acto también ha estado el alcalde de Barbate, Miguel Molina, la concejala de Educación, Raquel Moral, el director del CEIP Bahía de Barbate, Juan José Sánchez, el miembro de la Junta de Hazas, José Manuel Daza, y la inspectora de Educación, Silvia Viñolo.

Según ha indicado la Junta en una nota, durante el acto se ha reconocido al alumnado de los centros educativos del municipio por su esfuerzo, valores y trayectoria, así como a docentes jubilados, personal educativo y entidades destacadas.

Entre las distinciones institucionales han estado la Escuela Infantil La Traíña, primer centro de Andalucía reconocido con el European Innovative Teaching Award 2025; la AMPA Costa de la Luz del IES Trafalgar, por su labor continuada; y el especialista barbateño Diego Benítez Pareja, referente nacional en Anestesiología y Tratamiento del Dolor.

El delegado territorial, José Ángel Aparicio, ha subrayado que estos galardones "representan la apuesta firme de Barbate por una educación basada en la igualdad y la convivencia", agradeciendo la implicación del profesorado, el alumnado y las familias.

Por su parte, el alcalde, Miguel Molina, ha anunciado que Barbate ha vuelto a ser reconocido por la Junta de Andalucía con el Premio Educaciudad, destacando el compromiso conjunto de centros, asociaciones y Ayuntamiento. El Ayuntamiento y la Junta de Hazas renovaron además su apoyo al alumnado mediante becas dirigidas a fomentar el estudio y el crecimiento personal, reforzando el valor de la educación como pilar esencial del municipio.