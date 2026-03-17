La Junta destaca que la FP ha crecido un 60 por ciento en las comarcas de Baza y Huéscar en Granada

Jornadas de Dinamización FP 360 'Del aula a la empresa', con la delegada de Desarrollo Educativo de la Junta en Granada, María José Martín - JUNTA

BAZA (GRANADA), 17 (EUROPA PRESS)

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta en Granada, María José Martín, ha asegurado que la FP en las comarcas de Baza y Huéscar, en el norte de la provincia, ha crecido un 60 por ciento en siete años y se ha consolidado como motor de desarrollo territorial.

Según ha detallado la Junta en una nota de prensa, la delegada ha hecho estas afirmaciones en las Jornadas de Dinamización FP 360 'Del aula a la empresa', que se han celebrado en el Teatro Ideal de Baza y han reunido a representantes de cinco centros de estas comarcas, empresas del territorio, asociaciones empresariales y alumnado.

En la apertura, a la que también ha asistido el alcalde de Baza, Pedro Justo Ramos, la delegada ha destacado "el esfuerzo realizado en los últimos años para reforzar la FP en la zona norte de la provincia, entre 2018 y 2025 la oferta formativa ha crecido de forma muy significativa, pasando de 17 ciclos formativos a 27, lo que supone un incremento cercano al 60 por ciento".

Este crecimiento, según ha explicado, ha permitido ampliar las oportunidades para los jóvenes de estas comarcas con la incorporación de nuevas titulaciones vinculadas a sectores estratégicos como la robótica y la automatización industrial, el desarrollo de aplicaciones web, la industria alimentaria, la producción agroecológica o la atención a las personas. "Hoy en estas comarcas contamos con 27 ciclos formativos distribuidos en 9 familias profesionales, desde grados básicos hasta grados superiores", ha añadido.

La delegada también ha destacado el incremento del interés del alumnado por estas enseñanzas, con una matrícula que ha pasado de 559 estudiantes en 2018 a 769 en la actualidad, lo que representa un aumento del 37,5 por ciento. "Cada vez más jóvenes ven en la FP una vía atractiva para construir su proyecto de vida", ha afirmado.

Martín ha subrayado la apuesta por una FP "más moderna, más innovadora y más conectada con el tejido productivo", y ha detallado la puesta en marcha de aulas de emprendimiento y aulas de tecnología aplicada en institutos como el Pedro Jiménez Montoya, el Alquivira y el José de Mora, así como proyectos de innovación en ámbitos como la robótica aplicada a la dependencia o la inteligencia artificial para la eficiencia hídrica.

"La FP no es solo una política educativa es también una política de desarrollo territorial porque cuando un joven puede formarse en su comarca y encontrar aquí oportunidades laborales, estamos contribuyendo a que el talento se quede en el territorio y que estas comarcas tengan futuro", ha enfatizado.

La jornada, moderada por el periodista Francisco Javier Fernández, de Onda Cero, ha incluido una mesa redonda titulada 'Tu futuro profesional empieza aquí: oportunidades de FP en tu comarca', con la participación de representantes de cinco institutos de la zona y tres empresas del territorio.

Posteriormente, entre otras actividades, se ha representado la obra 'Más drama. El miedo a elegir tu propio camino', y el alumnado ha podido visitar el Museo de Baza y los stands informativos de los centros educativos.