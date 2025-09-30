La Junta destaca el impulso de avances decisivos en el IES Virgen del Carmen de Puerto Real (Cádiz)

CÁDIZ 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Educación de la Junta en Cádiz, José Ángel Aparicio, se ha reunido con representantes del IES Virgen del Carmen, el Ayuntamiento de Puerto Real y la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) para analizar el estado de las obras de ampliación y mejora del IES Virgen del Carmen (histórica Escuela de las Canteras), un referente en la Formación Profesional de la provincia, donde ha destacado el impulso de avances decisivos.

Según ha indicado la Junta en una nota, durante el encuentro se ha informado de que el Consejo Consultivo ha dictaminado favorablemente a la propuesta de resolución del procedimiento tramitado por la Consejería para la segunda modificación del contrato de ejecución del Centro Integrado de FP en el IES Virgen del Carmen de Puerto Real, suscrito con Acsa Obras e Infraestructuras S.A.U., con financiación europea de los fondos Feder Marco 2014-2020.

Esta decisión permite avanzar en la modernización de las instalaciones educativas en un centro que por fin verá mejoras significativas tras años de espera, ha indicado la Junta, que ha añadido que el proyecto refuerza el compromiso con la educación pública y la Formación Profesional, asegurando que los estudiantes puedan formarse en un entorno moderno y adecuado a los retos del siglo XXI.

Por su parte, José Ángel Aparicio ha subrayado que "la modificación del contrato garantiza que estas obras puedan retomarse con todas las garantías, asegurando que la Escuela de las Canteras siga siendo un espacio donde cada estudiante pueda desarrollar su talento y proyectarse al futuro".

Por su parte, la alcaldesa, Aurora Salvador, y el director del IES Virgen del Carmen, Carlos Villarreal, han coincidido en que este proyecto representa una "oportunidad extraordinaria" para la formación profesional en Puerto Real, con "repercusión muy positiva a todos los niveles, una gran apuesta de futuro". Además, han agradecido la implicación de todas las instituciones en un "esfuerzo conjunto que pronto permitirá ver resultados tangibles para toda la comunidad educativa".