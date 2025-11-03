La Junta destaca la inversión en educación durante la reunión del Consejo Escolar Provincial de Granada

GRANADA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional (FP) de la Junta en Granada ha acogido una reunión ordinaria del Consejo Escolar Provincial, presidida por la delegada del ramo en la provincia, María José Martín, en la que se ha analizado el inicio del curso académico 2025-2026 y las principales líneas de actuación educativa en la provincia.

La delegada las ha resumido en "inversión en personas, en recursos, en infraestructuras y en futuro", según ha informado la Junta en una nota de prensa sobre su intervención ante los representantes de los distintos sectores educativos, subrayando el compromiso de la Consejería con la mejora continua del sistema educativo público.

El curso ha comenzado con más de 190.000 estudiantes matriculados en la provincia de Granada, desde la Educación Infantil hasta la Permanente de Adultos. "Cada alumno y alumna representa un futuro en el que la educación pública granadina tiene la responsabilidad y el orgullo de contribuir", ha señalado la delegada.

Uno de los principales avances de la legislatura es la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil, que ya beneficia a más de 32.000 niños. Esta medida, ha explicado Martín, alivia la carga económica de las familias y garantiza la igualdad de oportunidades desde el primer escalón educativo.

La FP se consolida como una gran apuesta por el empleo y la cualificación juvenil. Este curso se ofertan 420 ciclos formativos con más de 20.100 matrículas. Además, se han incorporado diez nuevos ciclos, 35 Aulas de Tecnología Aplicada y otras 36 de Emprendimiento, con una inversión cercana a los dos millones de euros.

Ha resaltado también el impulso del bilingüismo en la FP, con 114 aulas bilingües activas en 57 ciclos formativos distribuidas en 26 centros educativos, que refuerzan la internacionalización y la empleabilidad del alumnado. Se trata de que este tipo de formación sea "moderna, bilingüe y conectada con las necesidades reales del mercado laboral", ha destacado Martín.

En cuanto a las inversiones, en Granada se ejecutan o planifican obras por más de 3,3 millones de euros, centradas en ampliaciones, reparaciones y eliminación de barreras arquitectónicas para "hacer los centros plenamente inclusivos". A estas actuaciones se suman los 6,1 millones de euros aportados por la Diputación Provincial, en colaboración con los ayuntamientos, para la reparación y mejora de colegios en 137 municipios de la provincia, una inversión que refuerza la cooperación institucional en favor de la calidad educativa y la equidad territorial.

La modernización tecnológica continúa siendo un eje prioritario. En la provincia se han invertido más de 15 millones de euros en digitalización, beneficiando al alumnado granadino. Además, se han distribuido 14.000 unidades de equipamiento tecnológico, "reduciendo la brecha digital y favoreciendo un aprendizaje más innovador".

En relación a la plantilla provincial, Martín ha reiterado que "no hay educación de calidad si no es inclusiva". Por ello, se han sumado 76 nuevos maestros de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, alcanzando 855 especialistas en la provincia. Además, 21 trabajadores del personal técnico de integración social han pasado a jornada completa, mejorando la atención al alumnado con necesidades específicas.

La delegada ha destacado también entre otras cuestiones la continuidad de proyectos de éxito como Ópera Kids o Flamenco Talent, junto con nuevas iniciativas como el concurso de innovación Emilio Herrera o el proyecto de movilidad sostenible Bicigraná, que fomentan la creatividad, la cultura y la formación integral del alumnado. Los servicios educativos complementarios siguen creciendo para favorecer la conciliación familiar.

Este curso, 170 comedores escolares servirán más de 2,2 millones de comidas a más de 17.700 usuarios; 171 aulas matinales atenderán a más de 11.300 niños; y el transporte escolar facilita el acceso diario a clase de más de 12.500 estudiantes. Además, se han autorizado tres nuevos comedores y tres nuevas aulas matinales, ampliando la cobertura provincial.