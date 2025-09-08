La Junta destaca la inversión de más de nueve millones en el nuevo colegio de Almerimar (Almería) para 450 escolares

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, durante su visita al nuevo colegio Bahía de Almerimar en El Ejido (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

EL EJIDO (ALMERÍA), 8 (EUROPA PRESS)

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha visitado las nuevas instalaciones del colegio Bahía de Almerimar en El Ejido (Almería), que ha supuesto una inversión de más de nueve millones de euros para acoger a 450 niñas y niños de Infantil y Primaria.

En declaraciones a los periodistas, la consejera ha expresado su "enorme satisfacción" por la finalización de las obras del centro. Así, ha indicado que "esta intervención da respuesta a una demanda histórica de la comunidad educativa y, a pesar de los imprevistos, el proyecto se ha completado a tiempo para el inicio del curso escolar". Además, ha destacado que las obras han permitido retirar diez aulas prefabricadas.

Esta actuación, según ha asegurado la consejera, "reafirma el compromiso del Gobierno andaluz en materia educativa en el municipio de El Ejido, donde desde 2019 se han finalizado un total de 38 actuaciones de reforma, ampliación y mejora de infraestructuras con una inversión de 17,8 millones de euros".

Destacan las obras realizadas en el IES Murgi o las ampliaciones en el colegio Miguel Servet de Balerma y en el Instituto de Educación Secundaria Francisco Montoya de Las Norias. Además, actualmente hay en ejecución, en construcción o en contratación, cinco obras por cerca de nueve millones de euros.

Por su parte, el alcalde, Francisco Góngora, ha agradecido a la consejera "la implicación que la Junta de Andalucía está demostrando con El Ejido" y ha destacado "el impulso que el Gobierno andaluz está dando a la educación, desbloqueando infraestructuras muy necesarias como este colegio que llevábamos demandando desde hace más de 15 años, por el crecimiento exponencial de población que está registrando Almerimar".

Una demanda a la que Góngora ha lamentado que "la anterior administración no le dio respuesta y que ahora se convierte en una realidad gracias al trabajo serio que está desarrollando el Gobierno autonómico y a la implicación de la Junta con nuestro municipio, como también lo hará próximamente el instituto, cuyas obras avanzan a buen ritmo".

El primer edil ha recordado que Almerimar cuenta actualmente con más de 12.000 residentes, entre los que destaca especialmente un elevado número de familias jóvenes, con niños en edad escolar".

UN CENTRO CON 18 AULAS, ZONAS DEPORTIVAS Y ESPACIOS COMUNES

El colegio Bahía de Almerimar dispone de dos líneas de infantil y Primaria, es decir 18 aulas polivalentes con capacidad para 450 puestos escolares. Entre sus espacios hay seis aulas de Infantil con sus correspondientes aseos y doce aulas polivalentes de Primaria, cuatro aulas de pequeño grupo y aula de Educación Especial.

Como espacios comunes, el centro dispone de sala de usos múltiples, biblioteca, gimnasio con vestuarios, comedor, cocina, aseos, almacenes y los cuartos para instalaciones y limpieza.

En el área de administración se localizan los despachos de dirección y jefatura de estudios, sala de profesorado, la conserjería y reprografía, la secretaría y archivo y despachos para la asociación de padres y madres del alumnado y del propio alumnado.

En el exterior se ha dispuesto un porche, zonas de juegos, pista polideportiva, área ajardinada, huerto y superficie para estacionamiento de vehículos. En total, el centro cuenta con 3.294 metros cuadrados construidos.

Esta actuación se enmarca en el Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que se ejecuta a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, y cuenta con financiación europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), dentro del programa operativo de Andalucía 2014-2020 y 2021-27.