Junta destaca la labor de la comunidad educativa en el Campo de Gibraltar (Cádiz) y su apuesta por mejorar la educación

ALGECIRAS (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, junto al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, han visitado la Escuela Infantil Manuel Tinoco con motivo del arranque del curso escolar en segundo ciclo de Infantil y Primaria en la provincia de Cádiz, donde ha destacado la labor de la comunidad educativa y la apuesta del Gobierno andaluz por mejorar los servicios educativos.

En el conjunto del Campo de Gibraltar son más de 23.700 los alumnos que han comenzado ya las clases, 10.915 de los cuales lo han hecho en la ciudad de Algeciras, en concreto, 3.004 alumnos en segundo ciclo de Infantil (3-6 años) y 7.911 en Primaria, ha indicado la Junta en una nota.

Durante su visita al centro, Javier Ros ha deseado "un buen comienzo de curso" al alumnado, al personal docente y, en su conjunto, a toda la comunidad educativa, destacando que desde el Gobierno andaluz están "en la línea de apostar de manera firme" por la educación pública, por los profesionales dedicados a ella, por el alumnado y por los padres y madres involucrados en la educación de sus hijos.

El subdelegado ha valorado de forma positiva el trabajo de todo el equipo y los preparativos para tener una buena vuelta a las aulas y ha subrayado el apoyo de las administraciones locales, en este caso, del Ayuntamiento de Algeciras.

Asimismo, ha aludido al descenso de alumnado debido a la bajada de la natalidad, puntualizando que, "a pesar de ello, la Junta de Andalucía sigue con su compromiso de consolidar los recursos que se han ido sumando al sistema y de incorporar otros nuevos".

En este sentido, ha recordado el aumento de profesores en la región y la provincia, así como las ayudas en becas, bonificaciones en comedores escolares y otros servicios complementarios, la gratuidad de libros en enseñanzas obligatorias o el esfuerzo realizado para que desde este curso la educación en la etapa de los 2 años sea totalmente gratuita.

Por su parte, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha destacado "la absoluta normalidad" que ha presidido el inicio del curso escolar en su ciudad, incidiendo en el hecho de que el Ayuntamiento "dedica su mayor inversión en centros educativos con el Plan Municipal de Mejora de Colegios 2025, dotado con 1,15 millones de euros".

Destacar que el Gobierno andaluz ha destinado alrededor de 900 millones de euros en ayudas a las familias andaluzas en el ámbito escolar.

En la provincia de Cádiz, los servicios complementarios aumentan en este curso con cuatro centros más que ofrecen aula matinal hasta alcanzar los 238 y dos centros más tienen autorizados el comedor escolar, en total 290. Son 242 centros los que cuentan con actividades extraescolares.

La previsión de usuarios del comedor escolar es de unos 21.500 alumnos, alrededor de 14.400 en aula matinal y supera los 8.500 en extraescolares. Estos servicios mantienen su precio respecto al curso pasado.

En lo que se refiere a las infraestructuras en Andalucía, con vistas al curso 2025/26 se finalizarán o han finalizado un total de 247 obras en centros educativos, con un presupuesto 51,64 millones de euros. De estas intervenciones se beneficiarán cerca de 104.000 estudiantes matriculados en estos centros, que verán ampliadas o mejoradas sus instalaciones.