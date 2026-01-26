Junta destaca la puesta en marcha del comedor escolar del CEIP La Alcazaba en Jerez (Cádiz)

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Cádiz, José Ángel Aparicio, y la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, en una visita al nuevo comedor del CEIP Alcazaba - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Cádiz, José Ángel Aparicio, ha puesto en valor "el compromiso" del Gobierno andaluz con la mejora de los servicios complementarios en los centros educativos de Jerez de la Frontera, destacando la puesta en funcionamiento del nuevo comedor escolar del CEIP El Alcazaba, ubicado en la barriada jerezana de La Granja.

Aparicio ha visitado el centro junto a la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, la delegada municipal de Educación, Nela García, el jefe de Servicio de Ordenación Educativa, Pepe Crespo, y el jefe de Servicio de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), Daniel Alconchel, además del equipo directivo del centro y representantes del AMPA y de la Flampa de Jerez, ha indicado la Junta en una nota.

Durante la visita, el delegado territorial ha subrayado que la implantación de este servicio de comedor "garantiza una atención educativa más completa y equitativa", ya que la educación, ha expresado, "no sólo se construye en las aulas sino también a través de servicios que mejoran la calidad de vida del alumnado y facilitan la conciliación de las familias".

Asimismo, ha señalado que este nuevo recurso "contribuye a reforzar la oferta educativa del centro y a favorecer la matriculación", destacando la colaboración entre la Junta y el Ayuntamiento de Jerez. A este respecto, ha afirmado que "cuando las administraciones públicas trabajan de manera coordinada, los proyectos responden de forma eficaz a las necesidades reales de la comunidad educativa y se convierten en realidades útiles para los ciudadanos".

El nuevo comedor escolar, que atiende a 60 alumnos y alumnas, era una demanda histórica del centro y se ha hecho realidad durante el curso académico 2025-2026. Tanto el delegado territorial como la alcaldesa han felicitado al equipo directivo del CEIP El Alcazaba y a su AMPA por el trabajo desarrollado y "su implicación constante" para sacar adelante este proyecto.

Por su parte, la alcaldesa de Jerez ha valorado positivamente el trabajo conjunto con la Junta de Andalucía, destacando la importancia de "seguir avanzando" en la mejora de las infraestructuras educativas y de los servicios complementarios que contribuyen a la conciliación laboral y familiar.

Las obras de acondicionamiento comenzaron a mediados del pasado mes de octubre y fueron adjudicadas por la Junta de Gobierno Local en el Ayuntamiento a finales de septiembre por un importe de 48.100,79 euros a la empresa Grupo Muserac SL. La actuación, asumida por el Ayuntamiento y coordinada con la Junta, ha permitido adaptar los espacios del centro conforme a la normativa vigente.

El proyecto, elaborado por los servicios técnicos de la Delegación municipal de Urbanismo, ha contemplado la redistribución interior para transformar dos aulas contiguas en comedor con servicio de catering, la construcción de un nuevo 'office', el acondicionamiento de suelos y paredes y la creación de accesos adaptados, garantizando la prestación del servicio en condiciones óptimas.