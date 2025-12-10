La Junta destaca el refuerzo para este curso en docentes y especialistas de atención a la diversidad en Jaén

Visita al CEIP Santa Teresa Doctora - JUNTA DE ANDALUCÍA

LINARES (JAÉN), 10 (EUROPA PRESS)

El delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación de la Junta en Jaén, Francisco José Solano, ha destacado "la apuesta" de la Consejería por reforzar en este nuevo curso la plantilla con 128 docentes y especialistas para atender a la diversidad del alumnado de los centros educativos de la provincia de Jaén.

Así lo ha manifestado en su visita al CEIP Santa Teresa Doctora, centro beneficiario con la incorporación de dos docentes, uno por el programa integral implantado en centros de transformación social y un especialista de pedagogía terapéutica por el programa PROA + Transfórmate.

Ha añadido que a pesar del descenso del alumnado y por séptimo curso consecutivo el Gobierno andaluz volverá a apostar por el refuerzo de la plantilla docente con la puesta en marcha de las medidas impulsadas por los acuerdos con las organizaciones sindicales y patronales tanto de la red pública como de la concertada, las sostenidas con fondos públicos.

Los 128 refuerzos, incorporados desde el inicio del presente curso escolar en los centros docentes jiennenses, están destinados a la puesta en marcha del programa de refuerzo de la competencia matemática y lectora, la digitalización del sistema educativo, la mejora de la atención a la diversidad y para dar respuesta a la nueva oferta de Formación Profesional.

"A pesar de contar con menos alumnado en las aulas jiennenses, la cifra de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) y con necesidades educativas especiales (NEE) han aumentado en los últimos cinco cursos un 42,65 por ciento", ha dicho Solano.

En la provincia de Jaén los docentes y monitores especialistas para la atención al alumnado de necesidades educativas especiales crece en 32 profesionales, hasta alcanzar la cifra de 1.218, 324 más respecto al 2018, un 36,2 por ciento de incremento.

En concreto, las aulas jiennenses cuentan este curso con más de 302 PTIS (Personal Técnico de Integración Social), lo que supone un crecimiento del 55 por ciento; 172 orientadores y 606 PT (Pedagogía Terapéutica) y AL (Audición y Lenguaje). Sobre el alumnado de Educación Especial han pasado de 9.984 estudiantes censados en 2019 a 14.243 en el curso actual, lo que supone un aumento del 42,65 por ciento.

Finalmente, Solano ha subrayado "la apuesta firme del Gobierno andaluz por blindar la atención del alumnado con necesidades educativas especiales con una inversión récord de 636 millones de euros en los presupuestos de 2026". Esta cifra supone 46,5 millones más que en 2025 y un incremento del 87 por ciento respecto a la dotación de 2018.