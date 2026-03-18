La Junta destaca el refuerzo del sistema educativo de Huelva con "más docentes y más infraestructuras"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, junto a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda y al presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, antes de la reunión ordinaria del Consejo de Gobierno celebrada en Huelva. - María José López - Europa Press

HUELVA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta ha tomado conocimiento de las actuaciones de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en la provincia de Huelva desde 2019, donde la estrategia de la Junta de Andalucía se ha centrado en "la mejora de la calidad del sistema educativo a través de cuatro ejes: la consolidación de la plantilla docente, el refuerzo de la atención a la diversidad, el impulso de la Formación Profesional y la modernización de las infraestructuras educativas".

Según ha indicado la Junta en una nota, entre las principales actuaciones destaca "el fortalecimiento de la plantilla docente, a pesar del descenso del alumnado por la bajada de la natalidad". En este sentido, señala que mientras que en el curso 2018-2019 "los centros públicos de la provincia contaban con 96.931 estudiantes, en el actual la cifra se sitúa en 93.445 --3.486 menos--".

No obstante, subraya que "la plantilla pública ha pasado de los 6.790 docentes a los 7.393 que prestan servicio en el presente curso". Asimismo, la administración andaluza señala que la atención a la diversidad "se consolida como otro eje prioritario de la gestión en Huelva, con un incremento del 32% en el número de especialistas, alcanzando la cifra de 1.512 profesionales".

En concreto, ha especificado que el alumnado de la provincia cuenta este curso "con 550 especialistas de Pedagogía Terapéutica --un 15% más que en 2018-2019--, 275 especialistas de Audición y Lenguaje --el doble que el curso 2018-2019--, 137 especialistas en Orientación educativa", así como tres orientadores de Bienestar emocional, "una figura introducida en esta legislatura para atender al alumnado de forma más especializada".

Además, apunta que el refuerzo en zonas de transformación social ha permitido dotar con "catorce orientadores adicionales" a los centros ubicados en estas zonas, "para mejorar la atención al alumnado más vulnerable". En el presente curso, esta iniciativa ha reforzado la plantilla de los 52 centros onubenses situados en estas zonas "con 136 docentes adicionales". De ellos, "49 profesionales se dedican en exclusiva al fortalecimiento de las competencias lectora y matemática, pilares clave para el éxito escolar".

Otra de las actuaciones que la Junta ha destacado como "prioritarias" es la Formación Profesional. En este sentido, señala que en el curso 2025-2026, la oferta de plazas públicas de las distintas familias profesionales ha crecido "un 40% respecto al curso 2018-2019". Además, en Huelva se han firmado 9.000 convenios con empresas que ha permitido acercar su formación a la realidad del sector empresarial de la provincia.

Por otra parte, la Junta de Andalucía subraya que ha realizado una "fuerte inversión" en infraestructuras educativas en la provincia con la ejecución en el periodo 2019-2026 de "casi 60 millones de euros", destacando la reforma integral del histórico IES La Rábida con un presupuesto de más de nueve millones de euros; la construcción del nuevo CEIP Muelle del Tinto, en el barrio de Pescadería con una inversión superior a los seis millones de euros y la ampliación de la Escuela de Artes León Ortega, por un importe de 3,6 millones de euros, que se inició en enero de 2026.

Por otro lado, destaca la "importante inversión" en equipamiento educativo realizada en la provincia. Así, señala que durante el último curso los centros de Huelva han recibido una dotación de "cerca de diez millones de euros destinada a aulas digitales --pantallas, equipos informáticos y aulas Ateca, entre otros--". A esta partida se suman 2,7 millones de euros adicionales para equipamiento y material inventariable, "reforzando así los presupuestos ordinarios de los centros educativos".