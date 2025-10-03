Junta destaca los servicios complementarios del CEIP Santos Médicos Cosme y Damián de Cortes de Baza (Granada)

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín Gómez, ha visitado el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Santos Médicos Cosme y Damián de Cortes de Baza (Granada). - JUNTA DE ANDALUCÍA

CORTES DE BAZA (GRANADA), 3 (EUROPA PRESS)

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín Gómez, ha visitado el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Santos Médicos Cosme y Damián de Cortes de Baza (Granada), con el objetivo de interesarse por el funcionamiento y la implantación de los servicios complementarios que ofrece el centro a la comunidad educativa.

Durante la visita, a la que también asistió el alcalde, Pedro Justo Ramos, la delegada puso en valor "el papel fundamental que desempeñan estos servicios en la conciliación de la vida familiar y laboral, así como en el enriquecimiento de la propuesta educativa del colegio".

El CEIP Santos Médicos Cosme y Damián, que cuenta con una plantilla de 16 docentes y tres personas de administración y servicios para atender a 103 alumnos, ofrece una cartera completa de servicios complementarios, "consolidándose como un centro de referencia en la comarca", según la delegada.

El centro tiene aula matinal, comedor escolar y y dispone de de ruta de transporte escolar ordinario, un servicio esencial para garantizar el acceso a la educación del alumnado de las zonas rurales.

La delegada ha destacado que la reciente autorización del Aula Matinal para el curso 2025-2026 "es una muestra del compromiso de la Junta de Andalucía por extender y consolidar estos servicios en los municipios".

El CEIP Santos Médicos Cosme y Damián se encuentra entre los tres centros de la provincia de Granada que han recibido una nueva autorización para Aula Matinal este ejercicio. La delegada ha recordado que el curso 2025-2026, la provincia de Granada cuenta con 211 comedores escolares (41 de Gestión Directa y 170 gestionados por APAE de los cuales 159 con catering y once con cocina). En total atiende a 17.223 usuarios.

Desde el año 2020 al 2025 se han autorizado 16 nuevos comedores. Asimismo, la provincia tiene un total de 171 aulas matinales, que atienden a 11.310 usuarios. Desde el año 2020 al 2025 se han autorizado 26 nuevas aulas matinales. En cuanto al transporte escolar, se benefician 13.064 alumnos de la provincia, que son trasladados diariamente.

La delegada ha resaltado "el compromiso de seguir trabajando para mejorar y ampliar los servicios que redundan directamente en la calidad de vida de las familias y en el éxito educativo del alumnado".

La Junta de Andalucía ha ejecutado una inversión de 2.654.402 euros en la Comarca de Baza durante el último periodo, destinando además más de 52 millones de euros a la prestación de servicios educativos esenciales. En el caso concreto de Cortes de Baza, la inversión asciende a 52.110 euros, destinados principalmente al "Mantenimiento Correctivo de la Instalación Eléctrica".