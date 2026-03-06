Junta destina 175.000 euros para reparación de daños por lluvias en el IES Mediterráneo de Estepona

MÁLAGA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional va a destinar un total de 174.999,98 euros a la reparación de los daños causados por las últimas lluvias en el IES Mediterráneo de Estepona (Málaga).

Así lo ha anunciado este pasado jueves el delegado territorial, Miguel Briones, durante su visita al centro, en la que estuvo acompañado por el director general de Educación del municipio costasoleño, José Esquivel, y por el gerente en Málaga de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), Kader Miguel Djebbour.

Esta actuación se encuentra enmarcada en el Plan Actúa, destinado a paliar los efectos del tren de borrascas que azotó Andalucía el pasado mes de febrero. La Consejería va a destinar un total de 753.000 euros a los institutos afectados en Estepona: Monterroso, Mar de Alborán, Puerta del Mar y Mediterráneo.

En concreto, los daños sufridos por este último afectaron especialmente a la cubierta del gimnasio, provocando filtraciones y desprendimientos que obligaron a la clausura del espacio para garantizar la seguridad. La actuación, que cuenta con presupuesto aprobado, se encuentra en fase de redacción del proyecto de ejecución. Inicialmente, se espera que las obras den comienzo en abril, ha indicado la Junta en un comunicado.

Además de ello, el IES Mediterráneo ha recibido este curso 42.428,38 euros correspondientes al plan de confort térmico y otros 27.611,98 para la ejecución de proyectos de obra menor. Estas inversiones se suman a la obra ejecutada en 2024 en el centro consistente en la reparación de la fachada y del muro, que supuso una inversión de 226.780 euros.

Desde 2019, la Consejería de Desarrollo Educativo ha ejecutado un total de 14 intervenciones en Estepona por valor superior a los 3,1 millones de euros. Entre ellas destaca la ampliación del CEIP Isdabe del Mar, a la que la Junta destinó 2,1 millones de euros.

NUEVA TITULACIÓN

Por otro lado, el delegado territorial aprovechó su visita para confirmar la adjudicación al centro para el próximo curso del programa 'Bachibac', un estudio que permite al alumnado de Bachillerato la obtención de la doble titulación del Bachillerato español y el 'Baccalauréat' francés.

Con esta nueva implantación, el IES Mediterráneo se convierte en el segundo centro de la provincia de Málaga en disponer de este programa, uniéndose a la oferta existente en el IES Cánovas del Castillo de la capital.

El programa incluye un currículo mixto que integra los contenidos esenciales para el conocimiento de la realidad histórica, social y política de Francia, así como los métodos pedagógicos del sistema educativo francés. En este tipo de enseñanza se imparte al menos un tercio del horario lectivo en lengua francesa.

Al finalizar el segundo curso de Bachillerato, el alumnado que desee obtener la doble titulación debe realizar una prueba externa que le permite obtener el título de 'Baccalauréat' otorgado por el Ministerio de Educación Nacional francés. Esta prueba, además, acredita un nivel de lengua francesa de nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia (MCER). Obteniendo esta doble titulación, los alumnos podrán acceder a la enseñanza superior española y francesa.

El Bachibac va dirigido al alumnado que haya cursado la ESO en la modalidad bilingüe español-francés, al que haya efectuado toda o parte de su escolaridad obligatoria en el sistema educativo de un país de lengua francesa, así como los que puedan acreditar un nivel de francés equivalente al B1.