La Junta destina 1,8 millones de euros a mejorar el confort térmico de los colegios e institutos del Poniente almeriense

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP en Almería, Francisco Alonso Martínez, durante su visita al IES Algazul de Roquetas de Mar. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 10 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP en Almería, Francisco Alonso Martínez, se ha reunido este miércoles en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar con los directores de los centros de enseñanza de este municipio para anunciar que la Junta de Andalucía va a invertir 1.852.107 euros en los colegios e institutos del poniente almeriense "con el objetivo de mejorar el confort térmico y atender las necesidades más urgentes de cada centro".

Las medidas pueden abordar desde la instalación de aparatos de aire acondicionado, bombas de calor, toldos, persianas térmicas, aislamiento, ventilación natural, cubiertas o plantación de árboles y el reparto a los centros educativos se va a efectuar en relación a criterios como el tamaño del centro o la cantidad de alumnos y unidades, según ha detallado la Junta en una nota.

De esta inversión, los 31 centros educativos de Roquetas de Mar se van a beneficiar de una inversión total de 658.691 euros, "cuya transferencia llegará directamente a los centros con los fondos asignados en cada caso y se hará efectiva antes de que finalice 2025".

El delegado territorial ha explicado que el Plan 'Mejora tu centro', dotado inicialmente con 5,6 millones de euros para 341 centros educativos de 66 municipios de la provincia, pretende que "los colegios e institutos de Almería puedan atender a las necesidades específicas que cada equipo directivo estime más urgentes" y ha añadido que esta iniciativa de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP se suma al Plan de Bioclimatización, "que va a permitir actuar este curso escolar en siete nuevos centros públicos, hasta alcanzar las 43 actuaciones en Almería desde 2019".

Estas medidas impulsadas por la Junta de Andalucía tienen como finalidad "garantizar que el alumnado pueda aprender en condiciones dignas y adaptadas a la realidad climática de Almería para que todas las aulas de nuestros centros educativos sean espacios seguros, saludables y confortables".

En relación al nuevo plan autonómico 'Mejora tu centro', orientado principalmente al confort térmico, ha subrayado el titular de la Administración educativa provincial, que "va a suponer una inversión de 55 millones de euros en Andalucía, representando un incuestionable esfuerzo inversor de la Junta de Andalucía, que va a quedar transferido de forma directa a los 341 colegios e institutos públicos de Almería, que además van a contar con autonomía para que decidan cuál es la mejor manera de invertir estos fondos en función de sus necesidades reales y específicas".

Por su parte, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha agradecido a la Junta de Andalucía su "interés para mejorar los equipamientos educativos de todos los centros andaluces "atendiendo aquellas demandas y necesidades que contribuyen al bienestar de docentes, alumnado y, en definitiva, de toda la comunidad educativa".

"Los planes puestos en marcha por el Gobierno andaluz, que preside Juanma Moreno, pretenden garantizar el buen estado y mantenimiento de colegios e institutos, demostrando su compromiso con todos los andaluces y, en especial, con Roquetas de Mar, un municipio en constante crecimiento y desarrollo que necesita infraestructuras de calidad y que con la colaboración de la Junta de Andalucía se está haciendo realidad", ha manifestado Amat.

El delegado de la Junta ha visitado el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Algazul de Roquetas de Mar, donde se ha reunido con el equipo directivo del centro para conocer las necesidades y el planteamiento del centro en relación a esta dotación económica, que en este caso concreto va a suponer una inversión total de 46.729 euros.