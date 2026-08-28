La Junta destina 240.000 euros a una planta piloto de hidrógeno verde en el IES Mediterráneo de La Línea (Cádiz)

Una persona manejando productos químicos. - JUNTA DE ANDALUCÍA

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha licitado el suministro e instalación de una planta piloto de producción de hidrógeno verde en el instituto público de Educación Secundaria (IES) Mediterráneo de La Línea de la Concepción, con un presupuesto de 239.580 euros y un plazo total de ejecución de seis meses.

La finalidad de esta planta será exclusivamente docente para la Formación Profesional del alumnado del Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS) en Química Industrial, como ha indicado la Junta en una nota.

En ella se capacitará a los estudiantes de forma práctica mediante la realización de demostraciones y ensayos en un entorno real.

El contrato en licitación incluye el suministro, transporte, montaje, instalación, puesta en marcha y formación asociada a la planta piloto, que deberá funcionar como un sistema integrado de aprendizaje tecnológico.

Entre sus componentes, deberá incorporar un electrolizador, equipos de generación y manejo de gas, equipamiento de laboratorio, óptico y de precisión, instrumentación de seguridad y sistemas de control.

Para la adjudicación se valorará la eficiencia energética del equipo electrolizador, que no podrá sobrepasar el consumo de 5,5 kWh/Nm3 de hidrógeno producido, así como la formación técnica del personal del centro sobre su manejo, exigiéndose un mínimo de quince horas a la empresa que resulte adjudicataria.

La garantía no podrá ser inferior a 36 meses y deberá incluir visitas técnicas anuales a la planta. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 15 de septiembre.

La adquisición de este equipamiento está cofinanciada en un 85% por la Unión Europea dentro del marco Feder 2021-2027, a través del Fondo de Transición Justa (FTJ).

El FTJ es un instrumento financiero que tiene como objetivo apoyar obras y equipamientos que faciliten la reorientación de la actividad productiva hacia una economía más verde y sostenible en aquellas regiones que resulten más impactadas por las políticas comunitarias en materia de energía y clima.