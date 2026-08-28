Ucrania agradece a España, Suecia, Polonia y P.Bajos su petición para aprovechar los activos rusos bloqueados

Archivo - Sede del Banco Central de Rusia en Moscú - Europa Press/Contacto/Mikhail Tereshchenko

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Ucrania ha trasladado este viernes su agradecimiento a España, Suecia, Polonia y Países Bajos por su llamamiento conjunto a reabrir el debate sobre la posibilidad de movilizar los aproximadamente 210.000 millones de euros en activos rusos bloqueados en los países de la Unión Europea y, sobre todo, en Euroclear, el depositario central de valores con sede en Bruselas.

Los firmantes defienden que utilizar los activos no sólo serviría para sostener el apoyo financiero a Ucrania, sino que sería además "una potente herramienta" para aumentar la presión sobre Moscú. No obstante, admiten que se trata de "una cuestión compleja" y piden buscar soluciones que tengan en cuenta "los intereses legítimos" de todas las partes, en alusión a las reticencias mostradas hasta ahora por países como Bélgica, sede de Euroclear, donde hay paralizados aproximadamente 185.000 millones de euros del Banco Central Ruso.

Para el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, el uso de los activos rusos es "justo y lógico" porque el precio de defender a Ucrania y a Europa no pueden costearlo solo "los contribuyentes europeos".

Dada la complejidad de la situación, Sibiga ha recomendado a la UE que admitan la petición de estos cuatro países para emprender "una discusión profesional y un examen detallado" a partir del cual "los expertos puedan desarrollar soluciones viables en cumplimiento de las normas europeas, el derecho Internacional y el principio del estado de Derecho".

El objetivo final es que los "riesgos" puedan "mitigarse colectivamente y compartirse de manera equitativa sin imponer una carga injusta a los Estados miembros individuales".