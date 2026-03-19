La Junta destina 279.000 euros a la rehabilitación del CEIP Miguel Hernández de San Pedro de Alcántara

El delegado territorial Miguel Briones visita la rehabilitación del CEIP Miguel Hernández de San Pedro de Alcántara - JUNTA

ANTEQUERA (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), ha destinado un total de 279.328,61 euros a las obras de mejora del CEIP Miguel Hernández de San Pedro de Alcántara, en el municipio malagueño de Marbella.

El delegado territorial, Miguel Briones, ha visitado este jueves el centro para comprobar el estado de la actuación, recién finalizada. En esta visita ha estado acompañado por el teniente alcalde del Ayuntamiento de Marbella, Javier García Ruiz; el gerente de APAE en Málaga, Kader Miguel Djebbour, y la directora en funciones del centro, Isabel María Díaz.

Los trabajos han consistido en la rehabilitación completa del edificio Frasquita Larrea, uno de los cinco que componen el colegio. Este edificio, destinado a enseñanzas de Primaria y a biblioteca, se ubica en la zona central norte del recinto escolar. Consta de una sola planta simétrica con dos alas diferenciadas y coronada por una cubierta inclinada a cuatro aguas, y hubo de estar cerrado debido a diversas patologías, tales como fisuras, grietas y hundimiento de los pavimentos interiores, entre otras.

A fin de recuperar este edificio para su uso, la actuación ha supuesto la demolición de todo el interior, la cubierta y la solera, respetando la estructura y la fachada del edificio. También se ha consolidado el terreno bajo el edificio y se ha construido una nueva solera armada arriostrada a la cimentación.

Posteriormente, se ha dotado al edificio de una nueva distribución, así como de nuevas instalaciones y carpinterías interiores; también se ha actualizado el sistema eléctrico, realizado trabajos de pintura y urbanizado algunas partes de la franja perimetral para garantizar la accesibilidad.

Precisamente, esta mejora de la accesibilidad del centro se ha visto complementada con la construcción de un aseo adaptado. "Las familias y la comunidad educativa han podido constatar la rapidez con la que se ha llevado a cabo esta obra tan necesaria para el colegio. Con ella queda no solo recuperado, sino mejorado, un edificio muy esperado por toda la comunidad educativa, a la que quiero agradecer su labor y su paciencia durante los trabajos", ha señalado el delegado territorial durante la visita.

Por su parte, Javier García ha puesto de relieve la "sensibilidad y el compromiso" de la Junta de Andalucía a través de la Delegación Territorial. "Es una actitud presente en nuestro Gobierno con todo lo que afecta a los centros educativos y sus comunidades, por lo que el Ayuntamiento de Marbella solo puede expresar su gratitud y colaboración", ha agregado.

Junto a esta inversión, la Delegación Territorial ha destinado este curso al CEIP Miguel Hernández otros 15.135,59 euros dentro del Plan Mejora tu centro para confort térmico, así como 4.146,97 euros para la adquisición de bienes inventariables.

Estas dotaciones se han acompañado con la ampliación de los recursos informáticos, consistentes en 24 panales fijos y dos móviles, una impresora 3D, tres microscopios digitales, 2 gafas de realidad virtual o 25 nuevos ordenadores portátiles, entre otros dispositivos.

Desde 2019, la Junta de Andalucía ha invertido un total de 13,4 millones de euros en infraestructuras en el municipio de Marbella desde 2019, repartidas en 35 actuaciones. De ellos, 4,9 millones se destinaron a los centros educativos de San Pedro de Alcántara.

Junto a esta cantidad, este curso, a través del Plan Mejora tu centro, la Consejería ha transferido directamente a los centros marbellíes 797.702 euros para la mejora del confort climático y 482.878 para la realización de reformas y mejoras y la adquisición de bienes inventariables.

Igualmente, el Plan Actúa, destinado a paliar los efectos de las últimas borrascas, ha registrado un total de siete actuaciones en centros educativos de Marbella por valor de 1,2 millones de euros.

Concretamente, se trata de los IES Dunas de Las Chapas, Río verde, Sierra Blanca, Salduba, Bahía de Marbella y Zona Azucarera, además de la Escuela Infantil Nueva Colonia. De estas intervenciones, cuatro se encuentran en fase de redacción de proyecto, dos en fase de contratación de proyecto y una se encuentra en fase de redacción del programa de necesidades.