La Junta destina 5,6 millones a la mejora de la climatización de 341 centros educativos de la provincia de Almería

La delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, anuncia el nuevo Plan 'Mejora tu centro'.

ALMERÍA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha anunciado que el nuevo plan 'Mejora tu centro' de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, dotado inicialmente con 5,6 millones de euros, está dirigido a que 341 centros educativos de 66 municipios de la provincia de Almería puedan mejorar sus instalaciones.

Esta iniciativa se suma al Plan de Bioclimatización, que va a permitir intervenir este curso escolar en siete nuevos centros públicos, hasta alcanzar las 43 actuaciones en Almería desde 2019, según ha trasladado la Administración autonómica en una nota.

Así lo ha expresado la delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, durante la rueda de prensa, donde ha afirmado que "estas medidas impulsadas por la Junta de Andalucía tienen como finalidad garantizar que el alumnado pueda aprender en condiciones dignas y adaptadas a la realidad climática de Almería" y que "todas las aulas de nuestros centros educativos sean espacios seguros, saludables y confortables".

En relación con el nuevo plan autonómico 'Mejora tu centro', orientado principalmente al confort térmico, va a suponer una inversión de "55 millones de euros en Andalucía" y de "5,6 millones de euros en Almería".

Este esfuerzo inverso, ha asegurado Martín, "va a quedar transferido de forma directa a los 341 colegios e institutos públicos, que van a contar con autonomía para que sean los equipos directivos quiénes decidan cuál es la mejor manera de invertir estos fondos en función de sus necesidades reales y específicas".

Las medidas pueden abordar desde la instalación de aparatos de aire acondicionado, bombas de calor, toldos, persianas térmicas, aislamiento, ventilación natural, cubiertas o plantación de árboles y el reparto a los centros educativos se va a efectuar en relación a criterios como el tamaño del centro o la cantidad de alumnos y unidades. Además, la transferencia directa a los centros de los fondos asignados se hará efectiva "antes de que finalice 2025".

PLAN DE BIOCLIMATIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA

Martín también ha recordado que la Consejería de Desarrollo Educativo y FP ya ha finalizado "un total de 36 obras de bioclimatización mediante refrigeración adiabática en centros docentes públicos de la provincia de Almería, con una inversión de más de 7,5 millones de euros".

A estas actuaciones, se suman este curso 2025-2026 otros nuevos siete centros públicos de la provincia de Almería, entre los que se encuentran el CEIP San José de Calasanz de Huércal-Overa, el CEIP Joaquín Visiedo de Viator, el CEIP La Jarilla de Huércal de Almería, el CEIP Juan Sebastián Elcano de San Isidro de Níjar, el IES Retamar de El Alquián en Almería, el CEIP Rafael Alberti de Almería y el IES Francisco Javier Román de Gádor.

Al igual que en la primera fase, ha expuesto Martín, "estos centros han sido seleccionados sobre la base de criterios técnicos y objetivos, priorizándose aquellos municipios situados en zonas geográficas con severidad climática de verano extrema y habiéndose confirmado 'in situ' la viabilidad técnica de realizar las actuaciones".

Estas iniciativas "se enmarcan en la estrategia global de la Junta de Andalucía por modernizar las infraestructuras educativas en Almería, existiendo hoy un total de 360 actuaciones finalizadas desde 2019 por un importe de 79,7 millones y habiendo en ejecución en estos momentos otras 28 actuaciones por valor de 30,4 millones en los centros educativos de la provincia de Almería".