Junta destina casi 200.000 euros para la mejora en confort térmico en una docena de centros docentes públicos de Cártama

MÁLAGA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha destinado 199.605 euros para mejorar el confort térmico de doce centros educativos públicos de Cártama (Málaga) en una actuación considerada histórica, que permitirá disponer de entornos educativos más saludables, eficientes y confortables, tanto en épocas de frío como de calor.

Así, lo ha asegurado el viceconsejero Pablo Quesada durante la visita al CEIP Flor de Azahar de Cártama, uno de los centros de la localidad que ha recibido 12.258,34 euros dentro del plan 'Mejora tu Centro' para el confort térmico.

Durante la visita, ha explicado que esta iniciativa proporciona financiación a los centros educativos para mejorar la climatización, el confort térmico y el equipamiento, mediante transferencias directas a los centros.

A nivel provincial, con un presupuesto superior a los 9,3 millones de euros, se beneficiarán 546 centros públicos de municipios malagueños, ha detallado.

Quesada ha resaltado que "la principal novedad del plan 'Mejora tu Centro' para el confort térmico reside en el modelo de ejecución, dado que la Consejería realizará una transferencia directa de fondos a la cuenta de gastos de funcionamiento de cada centro beneficiario antes de la finalización de 2025".

"Esta medida refuerza la autonomía de gestión económica de los centros. De esta forma, esta fórmula permite a cada equipo directivo adaptar las actuaciones a sus necesidades reales, garantizando soluciones personalizadas, sostenibles y de rápida aplicación ante la diversidad climática andaluza", ha añadido.

El viceconsejero de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha explicado que "los fondos podrán destinarse a la instalación de toldos o porches, a la creación de zonas de sombra y áreas verdes, a la mejora del aislamiento térmico o a la incorporación de sistemas de ventilación y climatización".

También, ha continuado, "se podrán destinar a la adecuación de instalaciones eléctricas u otras actuaciones necesarias derivadas de las intervenciones. De esta manera se asegura que las soluciones sean las más adecuadas para cada realidad climática, dinamizando a su vez la economía local y favoreciendo un desarrollo sostenible y equilibrado en todo el territorio andaluz".

Los centros beneficiarios de este programa son los colegios de segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria; los centros específicos de Educación Especial; los conservatorios de música y danza; los centros de Educación Permanente (Ceper); los centros de Educación Secundaria y de Formación Profesional; las residencias escolares; los centros de enseñanzas de Régimen Especial y las escuelas infantiles de primer ciclo dependientes de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

Esta iniciativa se suma al Plan de Bioclimatización que sigue ejecutando la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación profesional con el objetivo de reducir las temperaturas en las aulas con la implantación de un sistema de refrigeración adiabática junto con paneles solares fotovoltaicos para la producción de energía eléctrica renovable.

De la primera fase de este plan se beneficiaron una treintena de centros de la provincia situados en zonas de severidad climática de nivel 4, de los cuales seis se encuentran ubicados en Cártama: los CEIP La Campiña, Cano Cartamón y El Sexmo, y los IES Jarifa, Valle del Azahar y Cartima. Estas actuaciones en el municipio supusieron una inversión de 1.543.327,52 euros.

En la segunda fase del Plan de Bioclimatización, que contará con una inversión de 2.550.000 en la provincia, se han incluido seis nuevos centros de Málaga.

AULAS DIGITALES

Por otro lado, el viceconsejero ha informado que su departamento está dotando a los doce centros educativos públicos de Cártama de Aulas Digitales e equipamientos informáticos, una actuación que cuenta con una inversión de 664.879 euros en el municipio, financiada con cargo a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). En el conjunto de la provincia, la cantidad destinada supera los 30,5 millones de euros.

El CEIP Flor de Azahar, que fue reconocido en 2022 como Google Reference School, siendo el primer centro público de Andalucía y tercero de España en obtener esta distinción otorgada por Google for Education, contará con nuevo equipamiento informático --paneles fijos, ordenadores con Windows 11, impresoras 3D o complementos para los talleres de radio, entre otros-- por valor de 45.245 euros.

Quesada ha destacado que esta inversión es una apuesta estratégica por el futuro de la educación en Andalucía. "Estamos dotando a nuestros centros de la tecnología necesaria para cerrar la brecha digital, personalizar el aprendizaje y preparar a nuestros jóvenes para los retos de una sociedad digital. Es el complemento perfecto a la distribución de dispositivos portátiles realizado en actuaciones anteriores, creando un ecosistema tecnológico robusto al servicio de la calidad educativa y la igualdad de oportunidades", ha añadido.

El viceconsejero ha señalado que esta asignación forma parte del compromiso del Gobierno andaluz con la digitalización educativa que se refleja en la magnitud de esta actuación.

También ha indicado que esta medida tiene un doble objetivo: por un lado, mejorar el equipamiento tecnológico de las aulas para avanzar hacia una educación de mayor calidad, y por otro, facilitar la integración efectiva de las tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje, permitiendo trabajar en cualquier modalidad (presencial, a distancia o mixta).

Respecto a las infraestructuras, Quesada ha resaltado que desde 2019 se han programado actuaciones en centros de Cártama por valor superior a los 13,5 millones de euros. Entre ellas se encuentra la construcción del nuevo CEIP Nuestra Señora de los Remedios, para la que se han consignado 7,8 millones de euros en los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026.