La Junta destina más de 825.000 euros a 12 actuaciones en centros educativos de Albox (Almería) desde 2019

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, junto a responsables municipales y alumnado, durante su visita a un centro educativo de Albox (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALBOX (ALMERÍA), 24 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha invertido más de 825.000 euros en infraestructuras educativas en Albox (Almería) desde 2019, una inversión que se ha traducido en 12 actuaciones ya finalizadas y que han permitido mejorar las instalaciones en las que estudian unos 2.300 alumnos y alumnas del municipio.

Así lo ha puesto de manifiesto la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, durante su visita a los institutos IES Martín García Ramos y IES Cardenal Cisneros, donde ha subrayado "el compromiso de la Junta con el municipio".

En concreto, la consejera ha informado de que en los últimos años se han llevado a cabo un total de ocho intervenciones de mejora en estos centros por un valor superior a 726.000 euros. Además, en el IES Martín García Ramos, la Consejería ha autorizado para el próximo curso el Ciclo Formativo de Grado Superior de Automoción.

Castillo también ha hecho referencia al Plan Mejora tu Centro, puesto en marcha por la Consejería para incrementar el confort térmico de los centros educativos y mejorar sus instalaciones, que en el caso de Albox ha supuesto una inversión de 243.431 euros.

En este sentido, ha señalado que esta iniciativa tiene como finalidad "garantizar que el alumnado pueda aprender en condiciones adaptadas a la realidad climática de la provincia" y que las aulas "sean espacios más cómodos, saludables y sostenibles".

En materia de digitalización, la consejera ha indicado que se han invertido alrededor de 448.600 euros para dotar a los centros docentes del municipio de equipamiento digital. Según ha señalado, se trata de una "estrategia clave para combatir la brecha digital", mediante la construcción de un "entorno tecnológico sólido que asegure la igualdad de oportunidades y la formación digital del alumnado".

Para la titular andaluza de Educación, estos datos "ratifican la apuesta de la Junta por la educación en el municipio de Albox a través de la mejora de sus infraestructuras".