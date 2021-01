La Junta destinará 1,5 millones de euros a la reforma del centro de Educación Especial Santa Rosa de Lima de Málaga

Imbroda destaca que la Educación Especial "es una prioridad" para su Gobierno y defiende la libertad de los padres de elegir centro

La Consejería de Educación y Deporte invertirá 1,5 millones de euros en la reforma y modernización del Centro Específico de Educación Especial Santa Rosa de Lima de Málaga capital, según ha indicado el consejero, Javier Imbroda.

Durante la visita a las instalaciones de este centro educativo, ha informado de que en breve se iniciará la elaboración del Programa de Necesidades, por lo que se licitará el proyecto este año y se prevé que las obras puedan iniciarse en el verano de 2022, si todo se desarrolla con normalidad.

El titular de Educación y Deporte ha explicado que esta actuación está incluida en el programa específico de atención preferente a las infraestructuras de los centros de Educación Especial, compensatoria y difícil desempeño con el que la Consejería quiere reforzar el apoyo a los centros que atienden a alumnado con características especiales.

"Es la primera vez que un plan de infraestructuras recoge este tipo de actuaciones para mejorar las condiciones de escolarización del alumnado más vulnerable", ha sostenido Imbroda, quien ha recordado que son siete las intervenciones programadas en 2020 con un presupuesto de unos 7,4 millones de euros, y a lo largo del plan de infraestructuras 2020-2027 se abordarán otros centros.

Este curso la Consejería dotará al Santa Rosa de Lima con nuevo equipamiento valorado en más de 15.000 euros, como tres concentradores de oxígeno de 5x5 litro, tres camillas plegables y una eléctrica y dos grúas compactas con capacidad para 180 kilogramos, entre otros. También se ha reforzado el personal del centro como consecuencia del COVID-19 con dos nuevos maestros de Pedagogía Terapéutica.

En este sentido, Imbroda ha subrayado que uno de los ejes de la Consejería es la mejora de la atención del alumnado con necesidades educativas especiales, unos 70.000 en toda la Comunidad, integrados en centros ordinarios. Este alumnado es atendido por más de 6.730 docentes y 2.692 profesionales de apoyo a los que este curso se han sumado 152 PTIS (Personal Técnico de Integración Social).

Andalucía cuenta con 60 centros específicos de Educación Especial como el Santa Rosa de Lima que atienden a unos 8.000 estudiantes. Para ello, Andalucía dispone este año de la mayor inversión en Educación Especial de su historia superando los 445 millones de euros, un 31,6% más respecto al 2018.

En el caso de Málaga, hay más de 12.500 alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales integrados en centros ordinarios, con 1.140 docentes y 414 profesionales de apoyo. Esta provincia además cuenta con cinco centros específicos donde están escolarizados más de 340 estudiantes.

LIBERTAD DE ELECCIÓN

En su intervención, Javier Imbroda ha aludido a la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Lomloe) y ha reiterado que en Andalucía pretenden "respetar las decisiones de las familias, que pueden querer estar dentro de un centro ordinario y hay quien quiere tener centros específicos".

"Nosotros no vemos ningún problema en que puedan elegir", ha sostenido, incidiendo en que en Andalucía no comparte la denominada Ley Celaá: "Seguimos creyendo en la libertad de los padres a la hora de elegir su opción; todo es muy respetable, que alguien quiera llevar a su hijo a un colegio ordinario, a un aula específica y otros quieren este tipo de centros --especializados--". "No vemos el problema e insisto inclusión sí, centros específicos también", ha recalcado.

OBRAS EN SANTA ROSA DE LIMA

La actuación prevista en el centro Santa Rosa de Lima consiste en la adaptación a la normativa de accesibilidad tanto en el exterior como en el interior, incluyendo la construcción de un ascensor. También se realizarán mejoras en el acceso al centro, habilitando un acceso peatonal separado del acceso de vehículos.

Igualmente, se acometerá una adecuación general de espacios exteriores, incluyendo repavimentación y eliminación de zonas con pendiente excesiva. Se desarrollarán también obras para adaptar las instalaciones a la normativa de protección contra incendios, actualizar la instalación eléctrica y reformar la instalación de abastecimiento de agua, así como reparar los forjados y fisuras en paredes.

El centro Santa Rosa de Lima escolariza a alumnos y alumnas desde los tres a los 21 años con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales de discapacidad, que requieren a nivel pedagógico adaptaciones muy significativas del currículo oficial que les corresponde por su edad. El alumnado está atendido por 96 profesionales, de los cuales 50 son docentes y 46 no docentes.

Las enseñanzas que se imparten en el centro son el período de Formación Básica de carácter Obligatorio (FBO) organizado por ciclos y el de Formación para la Transición a la Vida Adulta y Laboral (PFTVAL).