La Junta dice que Vox está "fuera de la realidad" cuando hablan de "adoctrinamiento ideológico" en aulas

SEVILLA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha afirmado este miércoles que cuando escucha hablar a Vox sobre "adoctrinamiento ideológico en nuestras aulas" no sabe "qué realidad o en qué realidad paralela viven ustedes".

"Cuando insisten en ese adoctrinamiento permanente, ideológico, sexual, afectivo, no sé qué historia... de verdad, créame, no sé qué realidad viven ustedes", ha incidido, advirtiendo de que "creo que están fuera de la realidad" y que "necesitan, de alguna manera, manifestar este tipo de cuestiones para justificar no sé qué".

Así lo ha señalado Imbroda en Comisión tras una pregunta de María José Piñero, del grupo parlamentario Vox, sobre "el adoctrinamiento sexual" en el Instituto Manuel Alcántara de Málaga capital.

Piñero le ha dicho al consejero que desde el principio del mandato "viene promulgando una escuela sin ideologías", sin embargo, "no basta solo con decirlo, hay que estar atentos para que esto no ocurra".

También ha recordado que en la comisión anterior ya denunció "este adoctrinamiento" en el citado instituto. "Una familia valiente se ha atrevido a denunciar la impartición de talleres de sexualidad para niños de entre 12-14 años por la organización SEDRA-FPFE". Por ello, ha preguntando al consejero "qué va a hacer en contra de estos talleres".

Al respecto, Imbroda ha recordado que hay 1,8 millones de alumnos en el sistema educativo. "Me quiere hacer creer que porque haya habido algún caso, que ha podido haberlo, porque imagínese en esa población de alumnado y profesorado como el nuestro; se traslade como que nuestro sistema educativo está expuesto a ese adoctrinamiento, de verdad", ha cuestionado.

"1,8 millones alumnos. ¿En cuántos casos se ha producido esto? Y cuando se produce un caso de estos, lógicamente, interviene la inspección educativa para estar pendiente de que nada haya podido lesionar, por decirlo de alguna manera, cualquier cuestión que pueda afectar a nuestro alumnado".

Así, el consejero de Educación ha vuelto a insistir a Vox que "reflexionen sobre esto, porque no están en la realidad, están en la suya".

Frente a ello, Piñero ha dicho sorprenderse de la respuesta de Imbroda al hablar de "una realidad paralela" y ha incidido en que "se están denunciando este tipo de talleres porque existen, porque están ahí".

Ha explicado, además, que SEDRA-FPFE pertenece a la federación de planificación familiar, explicando que es "una organización cuyos fines son la reducción de la natalidad, la promoción del aborto y fomenta el sexting o sexo en la red".

Asimismo, ha añadido que "esta organización no tiene crédito alguno para ser objetiva y neutral en la divulgación de contenidos sexuales, que, además, van en contra de la libertad ideológica de los padres para decidir qué contenidos extracurriculares quieren para sus hijos".

También ha recordado al consejero que son jóvenes de entre 12 y 14 años, preguntando "qué grado de madurez tiene un niño de 12 años; son más que influenciables y son los padres los que deben velar por ello".

"Una escuela pública sin ideologías, como usted promulga, es impedir que organizaciones como esta cedan a la escuela, organizaciones que sus bases tienen talleres de sexting y un alto contenido ideológico; es permitir que los padres decidan qué contenidos quieren para sus hijos en talleres que sean extracurriculares", ha señalado, advirtiendo a Imbroda de que "debe velar por ello".

En la réplica, el consejero de Educación ha dejado claro que "eso hago. Velar para desterrar cualquier tipo de sesgo que incida en nuestros jóvenes y niños". "Cuando tengo noticias de que ha podido ocurrir algo así, intervenimos", ha espetado.

"A veces, como podrá comprender, anticiparse a cualquier acción que una asociación pueda organizar es complicado", ha agregado y ha recordado que son diez años los que lleva trabajando esta asociación en estas actividades complementarias.

De igual modo, ha insistido a la parlamentaria de Vox en que "no trate de hablar de esta asociación para cubrir todo el sistema educativo, porque no es así". "Me gustaría que se lo pudiera trasladar a su grupo, sean consecuentes", ha pedido.

"Una asociación que tiene este predicamento, que podrá estar de acuerdo o no, a mí no me gusta; pero ¿que eso sea el motivo para cubrir todo el sistema educativo? Por favor". "Más de 50.000 actividades complementarias tenemos en nuestros centros anualmente", ha recordado, por lo que "creo que trasladar esto a la opinión pública es alarmar innecesariamente y, además, de una manera que es absolutamente injusta porque el sistema público de nuestra comunidad es de muchísima calidad".

Por último, ha dejado claro que no se dude de que se trabaja "porque si hay algo que se salga fuera de los cánones habituales, intervenimos, no lo dude", ha concluido.