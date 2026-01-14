La Junta distribuirá equipamiento tecnológico para crear más de 4.700 aulas digitales en la provincia de Jaén

SABIOTE (JAÉN), 14 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional Educación distribuirá equipamiento tecnológico para crear más de 4.700 aulas digitales en la provincia de Jaén.

Así lo ha indicado este miércoles el delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano, durante una visita al IES Iulia Salaria, de Sabiote.

Solano ha valorado la apuesta "en mobiliario, equipamiento tecnológico y demás artículos facilitados a los centros educativos de la provincia de Jaén para reducir la brecha digital y mejorar y avanzar hacia una educación de calidad".

En este sentido, ha destacado la inversión de más de 5,8 millones de euros en equipamiento y tecnología realizada en el año 2025 en centros educativos jiennenses.

En su visita al IES Iulia Salaria, acompañado por su director, José María Madrid, y el alcalde de Sabiote, Luis Miguel López, el delegado territorial ha podido comprobar la asignación y entrega de dotación tecnológica, así como el uso y funcionamiento que se está llevando a cabo en el instituto.

En este centro, con unos 150 estudiantes de Secundaria, se prevé la instalación durante este curso de diez paneles interactivos fijos, un panel móvil, una impresora 3D, 32 ordenadores de sobremesa, dos gafas de realidad virtual, 23 altavoces portátiles con micrófono, dos complementos para aula Audiovisual, un complemento STEM Secundaria y dos carros de carga, con una inversión superior a los 47.700 euros. A ello se suma la asignación de 53 dispositivos digitales, lo que hace una inversión total de más de 65.400 euros

"Dentro de la inversión realizada en 2025, destacan los 5,8 millones destinados a equipar a los centros educativos de la provincia de Jaén con equipamiento tecnológico, principalmente a la adquisición, entrega e instalación de dispositivos portátiles y aulas digitales interactivas (ADI) en el marco del Programa de Cooperación Territorial para la Digitalización del Ecosistema Educativo #EcoDigEdu, que cuenta con financiación de la Unión Europea a Través de los fondos Next Generation UE y el Mecanismo de recuperación y Resiliencia", ha afirmado.

Además, en el desarrollo de este programa, la Consejería ya ha finalizado la entrega de 5.200 ordenadores portátiles y tablets entre más de 130 centros educativos de la provincia de Jaén y se está distribuyendo e instalando paneles digitales y diversos complementos para la creación y dotación de aulas digitales.

"Una vez se complete la distribución serán más de 4.700 las aulas digitales creadas o actualizadas en la provincia de Jaén, con una inversión desde el 2019 que supera los 17,7 millones de euros", ha resaltado Solano.