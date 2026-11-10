La Junta felicita al IES Pedro Jiménez Montoya de Baza (Granada) por sus proyectos educativos medioambientales - JUNTA

BAZA (GRANADA), 10 (EUROPA PRESS)

La delegada de Educación de la Junta en Granada, María José Martín, ha felicitado al IES Pedro Jiménez Montoya de la ciudad de Baza por los proyectos educativos medioambientales que desarrolla el centro.

En concreto, Martín, junto a la concejala de Educación de Baza, Priscila Martínez, ha trasladado personalmente la felicitación a la profesora Belén María Mesas Sánchez por los dos reconocimientos nacionales que ha recibido recientemente y al alumnado participante en distintas iniciativas de educación ambiental y sostenibilidad.

La delegada ha conocido las experiencias que se desarrollan en el instituto en materia de educación ambiental, sostenibilidad, inclusión y participación del alumnado, así como el trabajo que hay detrás de estas iniciativas.

En su visita al centro ha destacado la importancia de acercar el aprendizaje a la realidad del entorno y de fomentar la implicación de los estudiantes en cuestiones sociales y ambientales.

"La educación ambiental permite que el alumnado conozca mejor su entorno, comprenda los problemas que le afectan y desarrolle valores de respeto y responsabilidad hacia el medio natural", ha resaltado.

La profesora Belén María Mesas ha sido distinguida como Docente Referente 2026 en Sostenibilidad en Educación, en la primera edición de estos reconocimientos promovidos por Fundación Ibercaja y ha obtenido el Primer Premio Nacional Aprendizaje-Servicio 2026 en la categoría de Educación Ambiental por el proyecto Salvemos el Humedal del Baíco.

En el encuentro han participado también el director del IES Pedro Jiménez Montoya, Juan Ruiz Rodríguez, profesorado implicado en los proyectos y varios estudiantes, entre ellos, los alumnos del Aula Específica Miguel, Álvaro, José, Alejandro y José Luis, acompañados por sus profesoras Mao, Ángela y Maloles. Asimismo, han estado presentes Isabel, Natalia, Carmen y Laura, alumnas especialmente vinculadas al proyecto Salvemos el Humedal del Baíco.

DOS RECONOCIMIENTOS

Belén María Mesas Sánchez desarrolla desde hace años varias iniciativas educativas relacionadas con la sostenibilidad, la conservación del patrimonio natural y la participación social, utilizando especialmente la metodología de Aprendizaje-Servicio (ApS), que combina los contenidos curriculares con acciones dirigidas a aportar un beneficio a la comunidad.

Entre sus proyectos se encuentran 'Conectados por Filabres', 'TransFilabres-Baza', 'Inclúyeme' y 'Salvemos el Humedal del Baíco'. A través de ellos se trabajan cuestiones como la conservación de la biodiversidad, la protección del patrimonio natural, la inclusión, la solidaridad y la colaboración entre generaciones.

El proyecto 'Salvemos el Humedal del Baíco' se centra en el conocimiento y la defensa de este espacio natural de gran valor ecológico e histórico para Baza y su comarca. A lo largo de varios cursos, el alumnado ha investigado sus valores naturales y las amenazas que afectan a su conservación, además de desarrollar campañas de sensibilización, materiales divulgativos, actividades artísticas y propuestas dirigidas a las administraciones.

La iniciativa ha implicado a centros educativos, asociaciones, familias y colectivos de la comarca, y ha conseguido reunir más de 7.000 firmas en defensa de este espacio natural.

Por su parte, el reconocimiento como Docente Referente 2026 en Sostenibilidad en Educación se enmarca en una convocatoria nacional que recibió 478 candidaturas de las 17 comunidades autónomas. Tras un proceso de selección en dos fases, con 25 finalistas, fueron elegidos cinco docentes, uno por cada categoría. Belén María Mesas Sánchez fue seleccionada en la modalidad de Sostenibilidad en Educación.

El Primer Premio Aprendizaje-Servicio 2026 reconoce el trabajo desarrollado con Salvemos el Humedal del Baíco y la implicación del alumnado en una experiencia que combina aprendizaje, sensibilización ambiental y participación ciudadana.