La Junta forma a un centenar de jóvenes de Granada en prevención de la violencia digital en redes

Taller de prevención de la violencia digital en jóvenes - JUNTA

GRANADA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de alumnos del instituto Ángel Ganivet de Granada han participado en un taller de prevención de la violencia digital en jóvenes promovido por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), en todas las provincias andaluzas, destinado a alumnado de cuarto curso de ESO.

El director del IAJ, Pedro Antonio Ramírez, la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta en Granada, Matilde Ortiz, y los responsables del Instituto Andaluz de la Mujer, Teresa Illescas, y del IAJ en Granada, José Luis de la Torre, han asistido a la jornada formativa con la que la Junta de Andalucía pretende "prevenir los casos de ciberviolencia en las redes sociales y dar herramientas a los jóvenes para actuar frente a ella".

El director del IAJ ha explicado que estos cursos se llevan a cabo en todas la provincias con el objetivo de que lleguen a los jóvenes, a los técnicos de juventud y a los docentes porque la ciberviolencia "es un problema de todos y, entre todos, tenemos que trabajar para que no ocurran casos de acoso en las redes sociales y para que cuando alguien se sienta mal pueda mostrarlo y sobre todo, que si presencia un caso de acoso, no se sienta chivato, todos tenemos que denunciar una situación así".

Ramírez ha resaltado que "desde las instituciones tenemos que eliminar esta lacra y luchar todos a una contra ésto porque estamos hablando de delitos, delitos denunciables". "Hay mucha desinformación al respecto y por eso hemos traído a una empresa especializada concretamente en este tipo de situaciones para llevar a los centros educativos información para los jóvenes y lo estamos haciendo en las ocho provincias", ha puntualizado.

Por su parte, la delegada ha precisado que este taller pretende que "los chicos tengan la posibilidad de detectar situaciones de ciberviolencia y sepan lo que puede ser perjudicial para ellos" y ha agradecido a los docentes y a los jóvenes su implicación.

La violencia digital es un fenómeno cada vez más presente en la vida de las personas jóvenes y se manifiesta a través de prácticas como el acoso en redes, el hostigamiento grupal, el control digital, la difusión no consentida de contenidos o la exclusión en entornos virtuales. Estas situaciones afectan a la convivencia, al bienestar emocional y a la calidad de las relaciones, y se ven favorecidas por el uso intensivo y cotidiano de las tecnologías digitales.

Esta acción formativa se orienta a la prevención de la violencia digital en jóvenes de 16 a 35 años, desde un enfoque educativo y convivencial que prioriza el respeto, la responsabilidad compartida y el buen uso de las tecnologías. Más allá de la identificación de riesgos, la propuesta pone el acento en la promoción de relaciones digitales amables, seguras y basadas en el cuidado. La formación aborda la violencia digital como un fenómeno relacional y complejo, vinculado a los procesos de socialización, la gestión de los vínculos y la normalización de determinadas conductas en entornos virtuales.

El taller se concibe como un espacio dinámico y participativo, en el que las personas jóvenes pueden reflexionar sobre sus prácticas digitales, fortalecer habilidades de convivencia y adquirir herramientas prácticas para la prevención y la autoprotección.

De entre los contenidos a tratar, destacan actividades sobre la identidad digital y la imagen de la juventud en redes sociales, la diferenciación entre lo público, lo privado y lo íntimo, tomar conciencia sobre el consentimiento y la responsabilidad afectiva en el ámbito digital, aspectos relacionados con la presión de grupo, el sexting y el control en redes y la construcción de relaciones éticas en la era digital, abordando la interdependencia, el respeto y la reciprocidad.

Todo esto con una metodología participativa, vivencial y dinámica con espacios para la reflexión y el aprendizaje colectivo, basada también en la gamificación. Para ello, se emplean dinámicas grupales, juegos, simbólicos, narrativas visuales, análisis de situaciones ficticias y recursos audovisuales adaptados al desarrollo cognitivo de los grupos.