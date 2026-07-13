Junta y graduados sociales estrechan lazos para impulsar la FP Dual en la provincia de Jaén

Reunión con el Colegio de Graduados Sociales - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Jaén, Francisco José Solano, ha mantenido una reunión con representantes del Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Jaén para establecer nuevas vías de colaboración en el desarrollo de la fase de formación en empresa de la Formación Profesional Dual.

Durante el encuentro, el delegado territorial ha informado del marco de colaboración que ofrece la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para impulsar la participación de empresas e instituciones en la Formación Profesional destacando la importancia de reforzar la conexión entre el sistema educativo y el tejido profesional.

Asimismo, Solano ha dado a conocer los perfiles y enseñanzas de la familia profesional de Administración y Gestión que pueden beneficiarse de esta colaboración. En la actualidad, la provincia de Jaén cuenta con 40 ciclos formativos y más de 1.500 alumnos.

La reunión ha servido también para conocer las bases del concurso de ideas promovido por el Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Jaén para el diseño de una rotonda conmemorativa. Esta iniciativa persigue incentivar la creatividad y poner en valor el talento de artistas, arquitectos y escultores de la provincia, al tiempo que contribuye a la promoción y difusión del patrimonio artístico y cultural jiennense.

Finalmente, el delegado territorial ha agradecido la disposición y colaboración del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Jaén destacando que "este tipo de alianzas resultan fundamentales para seguir mejorando la calidad de la Formación Profesional, ampliar las oportunidades de aprendizaje del alumnado y reforzar su inserción laboral mediante una formación estrechamente vinculada al entorno productivo".