La Junta homenajea a unos 300 profesionales de la educación tras "una vida dedicada a formar generaciones" en Huelva

Homenaje a los jubilados de Educación. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Huelva ha celebrado en el Foro de La Rábida, en Palos de la Frontera, el tradicional acto de homenaje al personal jubilado del ámbito educativo de la provincia, una iniciativa consolidada en la agenda institucional y que tiene como principal objetivo reconocer públicamente la trayectoria, dedicación y vocación de quienes han entregado su vida profesional al servicio de la educación.

En esta edición, cerca de 300 profesionales jubilados en 2025 han sido homenajeados en un acto que, debido al elevado número de participantes, se ha desarrollado en dos jornadas celebradas los días 5 y 7 de mayo. Durante ambas sesiones se ha reconocido la labor desempeñada por personal docente de las etapas de Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, así como por personal de Administración y Servicios de centros educativos de toda la provincia, ha indicado la Junta en una nota.

El acto ha reunido a los homenajeados junto a sus familiares en un ambiente de "convivencia, cercanía y reconocimiento", ofreciendo un espacio en el que compartir recuerdos, reencontrarse con compañeros de trayectoria y "sentir el cariño" de la comunidad educativa "tras décadas de servicio público".

Con esta iniciativa, la Delegación persigue "agradecer la labor de quienes culminan su etapa profesional" y "dignificar y visibilizar el papel esencial que cada uno ha desempeñado en la construcción del sistema educativo onubense, reforzando la idea de que la educación es una tarea colectiva que trasciende las aulas y se sostiene gracias al compromiso de todos los profesionales que la hacen posible".

Durante su intervención, el delegado territorial, Carlos Soriano, ha destacado que "una vida dedicada a la educación no se mide en años de servicio ni en documentos firmados, sino en la huella que cada profesional deja en sus alumnos, en sus compañeros y en los centros educativos en los que ha trabajado", subrayando que "el verdadero legado de quienes han servido a la enseñanza permanece en cada alumno que aprendió gracias a su esfuerzo, en cada compañero que recibió su ayuda y en cada centro que hoy es mejor porque formaron parte de él".

También ha puesto en valor "la dedicación, el compromiso y la humanidad" de los homenajeados, asegurando que "no hay legado más grande que dedicar la vida a construir el futuro de los demás", y les ha agradecido su "entrega diaria", su "vocación de servicio" y su "contribución" al desarrollo educativo y social de la provincia de Huelva.

La ceremonia ha comenzado con la actuación musical del coro del IES Pintor Pedro Gómez y ha concluido con la intervención del profesorado y alumnado del Conservatorio Profesional de Música de Huelva Javier Perianes.

Asimismo, el delegado ha agradecido la "implicación" de la comunidad educativa en la organización del acto, destacando la colaboración del alumnado del ciclo de Agencias de Viajes y Gestión de Eventos del IES La Rábida; del alumnado de Agro-jardinería y Composiciones Florales del IES La Marisma, responsable de la ornamentación floral; así como del CDP Virgen de Belén, por su participación en el desayuno y en distintos aspectos logísticos del evento.

Con este homenaje, la Delegación "reafirma su compromiso" de "mantener vivo" un reconocimiento que "pone en valor" la trayectoria "de quienes han dedicado su vida profesional a educar, orientar, acompañar y sostener el funcionamiento diario de los centros educativos de la provincia, dejando una huella imborrable en la historia de la educación en Huelva".