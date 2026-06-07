La Junta impulsa el desarrollo de seis proyectos de emprendimiento en FP en la provincia de Sevilla

Proyectos colaborativos de emprendimiento y de fomento de la cultura emprendedora en centros de Formación Profesional de la provincia de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de diez centros de Formación Profesional (FP) de la provincia de Sevilla han desarrollado seis proyectos colaborativos de emprendimiento y de fomento de la cultura emprendedora, con una inversión de casi 180.000 euros.

Según una nota de prensa de la Junta de Andalucía, estos proyectos, impulsados por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, han contado con la colaboración de "numerosas empresas" y tienen como principal objetivo la creación de semilleros y programas de emprendimiento ligados a centros de FP que imparten grados D --ciclos formativos de grado básico, medio o superior-- o títulos Logse.

De los seis proyectos que se han ejecutado en Sevilla, la mitad corresponden a la línea de actuación que impulsa la cultura de la FP en la empresa, con iniciativas orientadas a promover modelos de excelencia a través de la identificación conjunta de desafíos y soluciones innovadoras. Los otros tres proyectos restantes se ha centrado en la creación de semilleros de emprendimiento, en los que el alumnado desarrolla ideas de negocio como parte de sus proyectos intermodulares o integrados, con el apoyo de empresas, administraciones locales y la comunidad educativa.

Entre las iniciativas que se han diseñado destacan proyectos como 'CyberSecAdmin Intercentros' --coordinado por el IES Martínez Montañés, Sevilla--, un semillero de ciberseguridad aplicada que funciona de forma intermodular y colaborativa dentro de un laboratorio controlado ('ciberrange' educativo), donde cada centro asume una especialización técnica diferenciada y complementaria.

Asimismo, el IES Punta del Verde (Sevilla) ha coordinado 'StartLab social', una iniciativa para el alumnado del Grado Superior en Administración y Finanzas que "fomenta la creación de soluciones innovadoras y tecnológicas a problemas sociales y medioambientales en entornos urbanos y rurales asociados a modelos de negocio autosostenibles".

Por último, el 'Aula natural para jóvenes emprendedores', liderado por el IES Virgen de la Soledad (Pilas), busca dotar al estudiante del Grado Medio en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre de las competencias técnicas y empresariales que exige el turismo activo.

Los estudiantes de 17 familias profesionales han desarrollado activamente estas "experiencias innovadoras de emprendimiento y aprendizaje", con especial presencia de las familias de Informática y Comunicaciones, Agraria, Administración y Gestión y Actividades Físicas y Deportivas.

En contexto, Sevilla ha participado con diez centros implicados en seis proyectos colaborativos. Estos centros han sido el IES Rodrigo Caro (Coria del Río), el IES Velázquez (Sevilla), el IES Gustavo Adolfo Bécquer (Sevilla), el IES Martínez Montañés (Sevilla), el IES López de Arenas (Marchena), el IES Julio Verne (Sevilla), el IES Punta del Verde (Sevilla), el IES Azahar (Sevilla), el IES Maestro Francisco Gallardo (Los Corrales) y el IES Virgen de la Soledad (Pilas). Asimismo, tres centros sevillanos lideran la coordinación de la mitad de los proyectos, en concreto, el IES Martínez Montañés (Sevilla), el IES Punta del Verde (Sevilla) y el IES Virgen de la Soledad (Pilas).

En suma, la financiación máxima concedida a cada centro participante ha sido de 15.000 euros, con un tope de 60.000 euros por proyecto. Estos proyectos colaborativos están financiados con cargo a los fondos aportados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y cofinanciados por la Unión Europea en el marco del programa Fondo Social Europeo Plus de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (Efeso).