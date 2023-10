La Junta impulsa diez nuevos comedores con cocina propia en colegios de Málaga

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha visitado este martes la nueva cocina in situ y el comedor del CEIP Manuel Laza Palacio, en Rincón de la Victoria, donde ha asegurado que el Gobierno de Juanma Moreno "cumple sus compromisos, y transformar el sistema de comedores de la red escolar andaluza, era uno de ellos".

A lo largo del verano, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha impulsado la transformación y construcción de diez comedores con cocina propia o in situ, y otros 19 desde la primera legislatura, tal y como habían reclamado durante años las comunidades de padres y madres de la provincia y tal y como había anunciado el Gobierno andaluz que haría.

"Se trata de abandonar las líneas frías de elaboración de comida en los centros escolares que propiciaron y fomentaron anteriores gobiernos socialistas, respetando siempre la libertad de los centros de poder optar a la cocina in situ, claro está", ha dicho.

Para la delegada de la Junta en Málaga, "estas actuaciones se integran en nuestra convicción de que el sistema educativo debe contribuir, también, a crear hábitos saludables en nuestros hijos; eso forma parte también de la educación para formar a los hombres y mujeres que queremos para el futuro".

Así, en los últimos cuatro años la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha transformado 29 comedores en la provincia de Málaga, incluidas las obras realizadas este verano para que diez centros pudieran ofrecer durante el presente curso este tipo de cocina, con una inversión de 220.000 euros.

Ya prestan servicio al cien por cien las cocinas del CEIP Manuel Laza Palacio, que ha visitado la delegada junto al delegado territorial, Miguel Briones, y al alcalde de Rincón de la Victoria, Francis Salado; la del CEIP Josefina Aldecoa de Benagalbón, también en Rincón; y en el CEIP Isdabe del Mar, de Cancelada, Estepona.

En los otros siete centros han concluido ya las obras de reforma y adaptación y ahora se trabaja en el proceso de instalación del equipamiento de las cocinas. Se trata de los CEIP Los Jarales (Torre de Benagalbón, Rincón de la Victoria); Indira Ghandi (Las Lagunas, Mijas); Valeriano López (Estepona); José Calderón (Campanillas, Málaga); Giner de los Ríos (Málaga); Jardín Botánico (El Chaparral, Mijas); y San Miguel (Torremolinos).

Hay 339 Comedores escolares en Málaga, de los que 114 tienen cocina in situ (incluidos los diez últimos); de estos, 40 son de gestión directa (cocina in situ con personal contratado por la administración) y 74 con cocina in situ (empresas adjudicatarias del servicio). Los 225 restantes siguen funcionando con línea fría.

COMEDORES EN RINCÓN DE LA VICTORIA

Actualmente, y gracias a la gestión del actual Gobierno andaluz, tienen comedor y cocina in situ el CEIP Carmen Martín Gaite y el María del Mar Romera (La Cala del Moral), a los que se suman ya iniciado este curso el Josefina Aldecoa y Manuel Laza Palacio. En cuanto finalice la instalación se unirá también el CEIP Los Jarales, en Benagalbón.

El número de usuarios de comedor en el CEIP Manuel Laza Palacio es de 209 (26 de ellos con una bonificación del 100%) y la transformación de la cocina realizada en el CEIP Manuel Laza Palacio ha contado con un presupuesto de 20.481 euros.

BONIFICACIONES Y AYUDAS A LAS FAMILIAS

La delegada ha recordado además los más de 130 millones de euros destinados a más de 100.000 ayudas por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional este curso en la provincia de Málaga. "Son becas, la gratuidad de libros de texto y también bonificaciones de los servicios complementarios", ha explicado Navarro.

De este modo, el 66,7% de las familias de Málaga con hijos escolarizados tiene alguna bonificación en el comedor escolar, de las que un 39,3% alcanzan la gratuidad total. El 79,2% tiene bonificación en el aula matinal y el 86,1% en actividades complementarias.

INVERSIÓN EDUCATIVA

Navarro ha recordado que la inversión destinada en Andalucía a Educación "es inédita" y ha subrayado la creación de infraestructuras, la mejora progresiva de los servicios y actividades complementarias para facilitar la conciliación, así como la lucha contra el fracaso escolar, que ha disminuido un 6,6% desde 2018 en Andalucía.

El Gobierno andaluz ha incrementado el presupuesto destinado a la Educación un 34,5% desde 2018, lo que suponen 2.100 millones de euros más desde que Juanma Moreno es presidente de la Junta. Este esfuerzo supone que la Junta destina a la Educación en torno al 5% del PIB, esto es más del 18% del gasto público total. "Son cifras que no se habían alcanzado nunca", ha concluido.

ELIMINACIÓN DE BARRERAS EN CEIP LAZA PALACIO

Por otro lado, la delegada del Gobierno ha anunciado el inminente comienzo de las obras de eliminación de barreras arquitectónicas en el Centro de Educación Infantil y Primaria Manuel Laza Palacio visitado este martes en Rincón de la Victoria.

La actuación impulsada por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, tiene un plazo de ejecución previsto de tres meses y supone una inversión de 151.002,77 euros, incluidos los costes de proyecto y obra.

El CEIP Manuel Laza Palacio, con 439 niños y niñas matriculados, consta de dos edificios conectados entre sí por una pasarela, ubicados en una parcela de 11.564 metros cuadrados con considerables desniveles. Ninguna de estas construcciones dispone de ascensor.

La intervención programada en el centro asegurará la accesibilidad por todo el complejo educativo gracias a la instalación de un ascensor en el edificio norte (de cuatro alturas), el cual se comunica con el edificio sur (de dos alturas) en planta primera mediante la mencionada pasarela. Además, se adecuarán a normativa varias rampas existentes en el colegio y se recuperará un almacén como aseo adaptado destinado al alumnado con necesidades especiales. Finalmente, se liberará el pasillo de conexión entre edificios para que cumpla con las dimensiones requeridas por la normativa de accesibilidad.

Esta actuación se enmarca en el Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación. Las obras cuentan con financiación europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), marco 2021-2027.