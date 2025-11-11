La Junta inaugura en Cádiz la Jornada Inicial de Emprendimiento Educativo 'Emprende y Comparte'

CÁDIZ 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, junto con la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación Educativa, ha inaugurado este martes la Jornada Inicial de Emprendimiento Educativo 'Emprende y Comparte', celebrada en el Centro de Transferencia del Olivillo de la Universidad de Cádiz (UCA).

Según ha indicado la Junta en una nota, el acto ha contado con la presencia del delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Cádiz, José Ángel Aparicio, el secretario general de Universidad, Investigación e Innovación, Andrés Valverde, y del director general de Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad de Cádiz, José Sánchez, así como de representantes de la Universidad de Cádiz y del equipo de UCA Emprende.

Por su parte, el delegado ha resaltado la importancia de este encuentro, que reúne a una destacada representación del profesorado más emprendedor de la provincia, comprometido con una enseñanza innovadora, creativa y transformadora.

"Esta jornada nace con un doble impulso institucional: desde la Estrategia Integral de Emprendimiento, que fomenta la colaboración entre el ámbito educativo, universitario y empresarial; y desde la Consejería de Desarrollo Educativo, que sigue apostando por encuentros donde el profesorado pueda compartir experiencias y coordinar esfuerzos para mejorar la calidad educativa", ha subrayado Aparicio.

Asimismo, el delegado ha expresado su agradecimiento a la Universidad de Cádiz y al equipo de UCA Emprende por su apoyo y por ceder las instalaciones del Centro de Transferencia del Olivillo, "auténtico timón del emprendimiento universitario en la provincia".

Por su parte, el secretario general de Universidad, Andrés Valverde, ha destacado el papel de la colaboración institucional como motor para impulsar el talento y la innovación en todos los niveles educativos, señalando que "la Universidad de Cádiz se ha consolidado como un espacio de referencia para el emprendimiento y la transferencia de conocimiento hacia la sociedad".

El director general de Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad de Cádiz, José Sánchez Sánchez-Vázquez, ha afirmado la relevancia del trabajo conjunto entre administraciones y universidad para fomentar la cultura emprendedora desde las aulas, afirmando que "este tipo de encuentros refuerzan el compromiso de la UCA con el impulso de proyectos innovadores que nacen del entorno educativo".

La Junta ha indicado que la Estrategia Integral de Emprendimiento constituye el marco que fortalece los lazos entre el sistema educativo, la universidad y el tejido empresarial. Asimismo, ha señalado que sus resultados ya son visibles, indicado que durante el curso 2024/2025 los centros educativos de la provincia de Cádiz se distinguieron por su amplia participación en iniciativas emprendedoras, con la implicación de 91 centros, 4.443 alumnos y la realización de 211 talleres y acciones formativas en colaboración con Andalucía Emprende.

En este sentido, ha añadido que entre las experiencias más destacadas figuran proyectos de emprendimiento social, talleres de economía circular y simulaciones empresariales en ciclos de Formación Profesional, ejemplos que demuestran el talento, la creatividad y la capacidad transformadora de los equipos docentes de la provincia. "Sigamos trabajando juntos para que los centros educativos de Cádiz sigan siendo un referente en innovación y emprendimiento educativo", ha concluido Aparicio.