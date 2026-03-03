La Junta inicia las obras del gimnasio del CEIP San Juan de Dios con un montante de 373.000 euros

Visita de la Junta y el Ayuntamiento de Granada al CEIP San Juan de Dios - JUNTA

GRANADA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta en Granada, María José Martín; la concejala de Educación de la capital granadina, Encarnación González, y el gerente de la Agencia Pública Andaluza de Educación, José Antonio Toribio, han visitado el CEIP San Juan de Dios con motivo del inicio de las obras de construcción de su nuevo gimnasio.

La actuación, gestionada por la Agencia Pública Andaluza de Educación, cuenta con una inversión de más de 373.000 euros y está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021-2027, según ha detallado la Junta en una nota de prensa.

Las obras han sido adjudicadas a la empresa Construcciones Serrot Sociedad Anónima y tienen un plazo de ejecución previsto de cuatro meses, con una estimación de 19 trabajadores participando en el desarrollo del proyecto.

El nuevo gimnasio contará con una superficie construida de 271,80 metros cuadrados sobre una parcela de 3.780 metros cuadrados, e incluirá la adecuación de espacios exteriores del centro, mejorando así las condiciones para la práctica deportiva del alumnado.

"Con esta actuación damos respuesta a una demanda histórica del centro y reforzamos nuestro compromiso con la mejora continua de las infraestructuras educativas públicas", ha asegurado la delegada. El nuevo gimnasio permitirá que el alumnado del CEIP San Juan de Dios "disponga de un espacio adecuado, moderno y seguro para la práctica de la actividad física, contribuyendo no solo a su desarrollo físico, sino también a la adquisición de hábitos de vida saludables desde edades tempranas", ha resaltado la delegada.

La construcción de este nuevo equipamiento se enmarca en la estrategia de la Junta de Andalucía para "modernizar y adecuar las infraestructuras educativas de la provincia, para que sean espacios funcionales y adaptados a las necesidades actuales de la comunidad escolar".

El CEIP San Juan de Dios escolariza actualmente a 230 alumnos, atendidos por 20 docentes y 15 profesionales no docentes. El centro imparte enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Básica Especial, y desarrolla diversos proyectos educativos como el Plan de Igualdad de Género en Educación, el Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo, el Plan de Actuación Digital (Código Escuela 4.0) y el Programa de Centro Bilingüe en Inglés, entre otros.