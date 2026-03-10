La Junta inicia las obras de mejora de la accesibilidad en el IES Andrés Benítez de Jerez (Cádiz)

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Cádiz, José Ángel Aparicio, con alumnado y profesorado del IES Andrés Benítez de Jerez de la Frontera - JUNTA DE ANDALUCÍA

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Cádiz, José Ángel Aparicio, ha visitado el IES Andrés Benítez de Jerez de la Frontera con motivo del inicio de las obras de eliminación de barreras arquitectónicas impulsadas por la Junta, una actuación destinada a mejorar la accesibilidad del edificio y garantizar la igualdad de oportunidades para todo el alumnado.

Durante la visita, el delegado territorial ha recorrido las instalaciones del instituto junto al equipo directivo para conocer los detalles de esta intervención, que ha sido promovida por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, y comprobar sobre el terreno las zonas en las que se desarrollarán las actuaciones previstas, ha indicado la Junta en una nota.

El proyecto contempla varias actuaciones destinadas a adaptar las instalaciones del centro. Entre ellas destaca la instalación de un ascensor que dará servicio al único edificio del instituto con más de una planta, en concreto tres, lo que permitirá facilitar el acceso a todas las aulas situadas en los niveles superiores.

Asimismo, se llevará a cabo la ejecución de aseos adaptados en la primera y segunda planta mediante la adecuación de los núcleos de aseos existentes. Para ello se eliminará una cabina en cada aseo y el cuarto de limpieza, lo que permitirá crear un espacio adaptado con entrada directa desde el pasillo.

La actuación incluye también la construcción de una rampa de acceso al edificio, necesaria tras la colocación del ascensor y destinada a mejorar la accesibilidad general del centro.

Las obras cuentan con una inversión de 212.852,12 euros y han sido adjudicadas a la empresa Leasan 2007 SL con un plazo de ejecución previsto de seis meses.

Durante su visita, Aparicio ha reconocido también el talento y el esfuerzo del alumnado del centro, destacando el reciente logro obtenido en las competiciones de Formación Profesional. En ese sentido, se ha apuntado que el alumno Ángel Blanco Gómez se ha proclamado ganador de AndalucíaSkills, obteniendo la cuarta posición en SpainSkills 2026, uno de los campeonatos nacionales más relevantes de FP.

El delegado territorial ha felicitado al estudiante y a su profesor, Luis Carlos Cabrera Villa, poniendo en valor el trabajo, la dedicación y la calidad de la formación que se desarrolla en el centro.

Asimismo, ha destacado la participación del alumnado de este instituto en el Torneo Ciudad de Jerez de ajedrez, en el que han participado Luis Miguel García Amador, Curro Morales Yáñez, José Carlos Alcaide Soto y Alfonso Gómez Roldán.

En este sentido, ha subrayado la labor del profesorado que ha acompañado y preparado a los estudiantes para esta competición, como han sido Alfonso Valencia Felipe, Pedro Cardedal Rubio y Jaime Anta Deighan, subrayando la importancia de este tipo de iniciativas que fomentan el esfuerzo, el trabajo en equipo y el desarrollo de competencias entre los estudiantes.

El delegado territorial ha señalado que obras como las que se van a iniciar reflejan el compromiso de la Junta de Andalucía con la mejora de las infraestructuras educativas, al tiempo que ha puesto en valor el talento del alumnado y el trabajo del profesorado que contribuyen "al prestigio y a la calidad" de la formación que se imparte en los centros educativos de la provincia de Cádiz.