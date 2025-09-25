La Junta invierte 179.000 euros en mejorar la instalación eléctrica del IES Ibn Jaldún de Dos Hermanas (Sevilla)

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha contratado las obras de reforma de la instalación eléctrica del Instituto de Educación Secundaria (IES) Ibn Jaldún de Dos Hermanas (Sevilla), que llevará a cabo la empresa ACSA Obras e Infraestructuras SAU por un importe de 179.145 euros y con un plazo de ejecución previsto de tres meses.

La actuación supondrá la renovación completa de la instalación eléctrica y contraincendios del centro, la cual se encuentra obsoleta. Los trabajos se llevarán a cabo en las diferentes edificaciones que componen el centro, que anteriormente se destinaba a enseñanzas de infantil y primaria y era de titularidad municipal, informa la Consejería en una nota de prensa.

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Miguel Ángel Araúz ha explicado que "con esta intervención seguimos avanzando en la mejora de las infraestructuras educativas de la provincia, garantizando entornos más seguros, modernos y adaptados a la normativa vigente para toda la comunidad educativa".

La intervención contempla la sustitución del cableado antiguo o deteriorado, los cuadros eléctricos, la iluminación de emergencia y el contador, a fin de dotar al centro de una instalación adaptada a normativa y con mayor seguridad.

Esta obra forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación, y su contratación se ha realizado a través del nuevo acuerdo marco puesto en marcha por la Agencia para agilizar los tiempos de adjudicación e inicios de las obras de hasta un millón de euros.