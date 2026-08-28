La Junta invierte 300.000 euros en renovar distintos espacios del IES La Contraviesa de Albuñol (Granada) - JUNTA

ALBUÑOL (GRANADA), 28 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía lleva a cabo este verano las obras de reforma del IES La Contraviesa de Albuñol (Granada), una actuación que cuenta con una inversión de 299.399,27 euros destinada a mejorar distintos espacios del instituto, mejorar tanto la funcionalidad como la calidad de los espacios educativos y adaptarlos a las necesidades actuales de la comunidad educativa.

La delegada de Educación de la Junta en Granada, María José Martín Gómez, ha visitado el centro educativo donde ha comprobado el estado de ejecución de una intervención que contempla la remodelación integral de los núcleos de aseos del edificio, cuyo estado de conservación hacía necesaria una redistribución y renovación completa.

Asimismo, se adecuarán los antiguos vestuarios y duchas de la planta baja, actualmente en desuso, para convertirlos en nuevas aulas destinadas a la actividad docente.

Las obras también incluyen la sustitución del pavimento de la pista del gimnasio por un nuevo suelo deportivo, más seguro y adecuado para la práctica de Educación Física, así como la adecuación de la antigua vivienda del conserje, situada en la planta semisótano, que pasará a destinarse a espacio de almacén.

La actuación se desarrolla en distintas zonas del edificio --plantas baja, primera y segunda-- y cuenta con un plazo de ejecución de tres meses. Los trabajos están siendo ejecutados por la empresa ACSA, Obras e Infraestructuras, S.A.

Durante la visita, Martín Gómez ha destacado que "estas obras responden a las necesidades planteadas por la comunidad educativa y permitirán aprovechar mejor los espacios existentes, ofreciendo al alumnado unas instalaciones más modernas, cómodas y funcionales".

La delegada ha subrayado además que "la mejora continua de los centros educativos es una prioridad para la Consejería. Actuaciones como esta no solo renuevan las infraestructuras, sino que contribuyen a crear entornos de aprendizaje más adecuados, accesibles y adaptados a las nuevas necesidades educativas".

Esta actuación forma parte del programa de inversiones que la Consejería de Educación desarrolla, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, para la mejora, conservación y modernización de la red de centros docentes públicos andaluces.

El IES La Contraviesa escolariza actualmente a 589 alumnos y alumnas y cuenta con una plantilla integrada por 93 docentes y 3 profesionales de administración y servicios. El centro imparte Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato en las modalidades de Ciencias y Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales, dispone de una unidad específica de Educación Especial y ofrece el Grado Básico de Industrias Alimentarias.

Entre los servicios que presta destacan el de transporte escolar y una amplia variedad de programas educativos, entre los que destacan Erasmus+, Bibliotecas Escolares, Bienestar Emocional, ALDEA, ComunicA, Emprendimiento Educativo, Hábitos de Vida Saludable, PROA+ Transfórmate, Aulas Verdes Abiertas, el Plan de Igualdad, los Planes de Refuerzo de la Competencia Lectora y Matemática, el Plan de Actuación Digital (Código Escuela 4.0) y los programas de atención socioeducativa y compensación educativa, consolidando un proyecto comprometido con la innovación, la inclusión y la mejora continua de la calidad educativa.