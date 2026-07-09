La Junta invierte 550.000 euros en la reforma y mejora del CEIP Beato Juan de Ávila de Montilla (Córdoba)

CEIP Beato Juan de Ávila de Montilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MONTILLA (CÓRDOBA), 9 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), ha iniciado las obras de reforma, mejora y modernización del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Beato Juan de Ávila de Montilla (Córdoba), con una inversión de 551.623,53 euros y un plazo de ejecución previsto de cuatro meses.

Tal y como detalla la Junta de Andalucía en una nota, el colegio, con unos 40 años de antigüedad, está formado por un solo edificio de tres alturas que no dispone de ascensor. Las obras permitirán eliminar las barreras arquitectónicas y mejorar la accesibilidad del centro mediante la instalación de un ascensor que garantice la circulación por todas sus plantas.

El edificio cuenta, además, con acabados interiores muy deteriorados debido al paso del tiempo, por lo que la intervención supondrá también la sustitución de los mismos, principalmente los alicatados de los pasillos, las carpinterías de madera y los núcleos de aseos. Finalmente, las obras incluirán la renovación de la instalación eléctrica y la iluminación.

Esta actuación forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación, y su contratación se ha realizado a través del acuerdo marco puesto en marcha por la Agencia para agilizar los tiempos de adjudicación e inicio de las obras de hasta un millón de euros de presupuesto.